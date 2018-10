24-Stunden-Dienst weiter ausgesetzt

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Noch immer hat der Landkreis Uckermark die 24-Stunden-Schicht für die Beschäftigten des Rettungsdienstes nicht eingeführt. Darüber informiert Landrätin Karina Dörk auf eine SPD-Kreistagsanfrage. Das von der deutlichen Mehrheit der Mitarbeiter der Uckermärkischen Rettungsdienstgesellschaft (URG) seit langer Zeit geforderte System soll zunächst weiter von der Geschäftsführung geprüft werden. Priorität habe zunächst die Absicherung des Rettungsdienstes. Außerdem stünden noch Abstimmung mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband, den Gewerkschaften und nicht zuletzt mit den Krankenkassen aus. „Derzeit liegt auch noch kein präferiertes Szenario für eine Einführung des 24-Stunden-Dienstes vor“, gibt die Landrätin zu.

Der Landkreis will alle Vor- und Nachteile genauer betrachten, obwohl diese längst hinreichend bekannt und erörtert sind. Die Mitarbeiter bevorzugen das alte 24-Stunden-System vor allem wegen mehr Freizeit. Denn in der Regel ergeben zwei solcher Dienste bereits eine komplette Wochenarbeitszeit mit über 40 Stunden und einem entsprechendem Erholungsraum zwischen den Schichten. Beim jetzigen Zwölf-Stunden-Modell verbleibt den Angestellten dagegen kaum noch Zeit für die Familie. Hinzu kommen weniger Fahrten zum Arbeitsplatz in ländlichen Rettungswachen.

Dagegen stehen aber gesetzliche Arbeitszeitregelungen und die Grundeinstellung von Gewerkschaften. Man befürchtet ein erhöhtes Unfallrisiko bei längeren Schichtzeiten, möglicherweise Aufmerksamkeitsdefizite oder die Verschlechterung von Reaktionszeiten. Dem widersprechen allerdings jüngere Studien, die sich speziell mit dem Rettungsdienst befasst haben. Denn in ländlichen Gebieten fallen in den Rettungswachen weniger Einsätze an als in Ballungszentren, sodass die Ruhephasen garantiert sind. Daher bevorzugen die meisten Beschäftigten der URG auch dieses Modell, wofür sie bereits öffentlich vor der Kreisverwaltung demonstriert haben. Auch seien bei einer 24-Stunden-Variante Familie und Beruf generell besser vereinbar, ebenso die Möglichkeit auf freie Wochenenden.

Nach Angaben der Landrätin sind nun einzelne Gewerkschaften unter bestimmten Voraussetzungen bereit, eine Ausnahme im Tarifvertrag zuzulassen. Die dabei genannten Bedingungen wären in der Uckermark erfüllt, wenn zum Beispiel der Wunsch nach einem 24-Stunden-Dienst aus der Mitte der Belegschaft heraus kommt. Und das ist geschehen.

Die URG-Mitarbeiter werden derzeit nach Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlt. Vor Gründung der kommunalen Gesellschaft waren sie beim Deutschen Roten Kreuz angestellt, der damals weniger zahlte. Dennoch gab es bei der Belegschaft mehr Zufriedenheit durch die 24-Stunden-Schichten.