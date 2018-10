Einsatzszenario: Stromausfall

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Es könnte ein entwurzelter Baum gewesen sei, den ein Sturm in eine Freileitung krachen ließ. Oder ein Akt des Vandalismus, bei dem Erdkabel durchtrennt wurden. Jedenfalls ist die Stromversorgung großflächig unterbrochen. Dieses Szenario lag der gemeinsamen Katastrophenschutzübung zugrunde, die am Sonnabend knapp 40 Einsatzkräfte und Mitarbeiter des Technischen Hilfswerkes (THW), der Bundespolizei und des Netzbetreibers E.dis in den Technologie- und Gewerbepark Eberswalde geführt hatte.

„Wir haben nach Xavier im vorigen Herbst gemerkt, dass wir noch Absprachebedarf haben“, sagte Peter Klein, der sich bei E.dis um die Verteilernetze in Uckermark und Barnim kümmert, an die allein in der Stadt Eberswalde und ihren Ortsteilen 32 000 Haushalte angeschlossen sind. „Im Ernstfall kommt es auf das Zusammenspiel aller Akteure an. Da ist es gut, wenn sich die Ansprechpartner kennen“, urteilte Stephan Bahr, der bei der Bundespolizei in Blumberg die zweite Technische Einheit leitet. „Und wer die nötigen Handgriffe aus dem Effeff beherrscht, agiert sicherer, wenn es wirklich darauf ankommt“, ergänzte Daniel Förder, der beim Eberswalder THW als Gruppenführer die Elektroversorgung koordiniert.

Nicht nur Mitglieder des Eberswalder Ortsverbandes waren eingebunden: Auch Einsatzkräfte aus Hellersdorf und Lichtenberg waren mit ihren Notstromaggregaten in den Technologie- und Gewerbepark gekommen, um der Trafostation an der Ecke Carl-Zeiss- und Konrad-Zuse-Straße Strom zuzuführen. „Wir wollten die Station, mit der einige umliegende Gewerbebetriebe versorgt werden, nicht vom Netz nehmen“, sagte Peter Klein von der E.dis. Deswegen sei der durch die Aggregate erzeugte Strom zusätzlich eingespeist worden.

Wenn in einer Gefahrenlage großflächig die Energieversorgung ausfalle, kämen die Notstromaggregate zunächst überall dort zur Anwendung, wo es eine kritische Infrastruktur gebe, führte Daniel Förder vom Eberswalder THW aus. „Zu den Einrichtungen, in den möglichst schnell wieder Strom fließen soll, gehören zum Beispiel Krankenhäuser, Seniorenheime, Schulen oder Kindergarten“, sagte der Gruppenführer.