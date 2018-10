„Selbstbewusste Landeier“

Oliver Schwers

Altkünkendorf (MOZ) Schon oft ist das Dorf totgeredet worden. Davon will Gerhard Henkel nichts wissen. Der Dorf-Papst Deutschlands hat sich in der Uckermark umgeschaut. Fazit: Die Demokratie in Brandenburg braucht das Landleben unbedingt.

Er sagt das Gegenteil von dem, was Politiker in Bund und Ländern andauernd äußern. Der Professor analysiert ganz nüchtern und wirft erstaunliche Fakten ein. Seine These: Das Dorf hat es schwer, aber es darf niemals sterben. Der Grund: Durch die Geringschätzung von Kommunalpolitik in kleinen Orten, die seit vielen Jahren zu immer größeren Einheiten eingemeindet werden, verliert der Staat seine demokratische Basis. Dabei müsste er gerade hier die Fundamente stärken.

Solche Worte sind auch in der ländlich geprägten Uckermark selten zu hören. Im ständigen Kampf um Anliegerbeiträge, Fahrwege, Infrastruktur und Breitbandausbau und vor allem mit den offiziell verbreiteten Schreckensszenarien des demografischen Wandels im Kopf atmeten viele Dorfbewohner auf, als der brandenburgische Ministerpräsident die nächste ungeliebte Gebietsreform unter dem Druck der Opposition stoppen ließ. Nun aber ganz neue Töne von einem, der außen steht und sogar den Bundespräsidenten anschreibt. Henkel erklärt in der vollen Kirche von Altkünkendorf die Plus- und Minusseiten des ländlichen Wandels. Er hat es hundertfach gehört, nicht nur im Osten, sondern auch in den Randlagen Bayerns oder anderer reicher Bundesländer.

Überall holen sie ihn heran, weil manche Strukturprobleme persönliche Einschnitte nach sich ziehen und menschlichen Verdruss schaffen. Doch Henkel rüttelt wach. Schwächung und Fremdbestimmung würden durch die Zentralen in Politik und Gesellschaft ausgelöst. Seine Rechnung: Durch Eingemeindungen und Gebietsreformen sind rund 20 000 einst eigenständige Orte „gegen den Willen der Dörfer“ aufgegeben worden. Man habe damit über 300 000 ehrenamtlich tätige Kommunalpolitiker entlassen.

So ähnlich fühlt sich zum Beispiel Dieter Grenz, Ortsvorsteher von Crussow. Er vertrete zwar die Bürger, aber entschieden werde in der Stadtverordnetenversammlung von Angermünde, bricht es aus ihm heraus. Doch Abgeordnete seien politisch motiviert. Und so würden die Ortsteile mit Windrädern „zugeballert“.

Der Altkünkendorfer Heimat- und Kulturverein hat mit dem Auftakt zu einer Angermünder Dialog-Reihe viele Leute aus umliegenden Orten angezogen. Das zunehmende Interesse am Landleben wird nicht nur den Kommunalwahlkampf 2019, sondern auch die Landtagswahlen beeinflussen. Und abseits der Städte leben immerhin 50 Prozent der Bevölkerung. Henkel zeigt unermüdlich Beispiele, wo Leute auf dem Dorf aufgegebene Gasthöfe, Verkaufsstellen, Schulen oder Denkmale retten. Es bilden sich seit etwa 15 Jahren neue Bürgervereine, die sich um Kernaufgaben kümmern. „Selbstbewusste Landeier“, sagt der Professor. Es geht also nicht nur um ländliche Lebensstile, um Einkochen, Hundehaltung und Gartenarbeit. „Landleben ist in.“

Der Altkünkendorfer Kultur- und Heimatverein setzt seinen Uckermark-Dialog am 9. November um 19 Uhr mit dem Thema „Demokratie ein Geschenk“ im Angermünder Rathaus fort.