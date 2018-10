Malerei und Grafik in der Musikschule

Kai-Uwe Krakau

Bernau In der Bernauer Regionalstelle der Musikschule Barnim wird nicht nur über die Saiten gestrichen, man kümmert sich auch um die bildenden Künste. Zwei Mal im Jahr gibt es in den Räumen am Schönfelder Weg eine Ausstellung. Die jüngste Exposition wurde am Freitagabend mit einem Schülerkonzert eröffnet. In den kommenden Wochen sind ausgewählte Arbeiten des Malers und Grafikers Günter Blendinger aus Zepernick zu sehen.

„Wir kennen uns schon lange“, erzählte Musikschullehrer Andreas Borchert. Irgendwann sei man dann auf die Idee gekommen, einige Werke Blendingers auszustellen. Rund 25 Arbeiten aus verschiedenen Schaffensperioden können die Schüler, Lehrer und Besucher der Einrichtung bewundern. So ist der Bernauer Gaskessel zu sehen, es gibt Landschaftsmotive und auch einige Musikschüler bannte der Zepernicker auf die Leinwand. „Ich möchte eine emotionale Wahrnehmung erreichen“, sagte der Maler und Grafiker. Die Bilder müssten auf den Betrachter wirken und ihm etwas sagen. „Ganz schlimm finde ich es, wenn man die Arbeiten erklären muss“, so der Künstler.

Günter Blendinger wurde 1945 in Meuselwitz geboren. Er ließ sich als Maschinenbauer und Kraftfahrer ausbilden und arbeitete auch in diesen Berufen. Von 1967 bis 1974 studierte der Zepernicker an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee bei den Professoren Arno Mohr, Werner Klemke und Axel Bertram. Seit 1974 ist Blendinger freiberuflich als Maler und Grafiker in Berlin und Zepernick tätig.

Zahlreiche Einzelausstellungen gab es in den vergangenen Jahren unter anderem in Berlin. Eberswalde, Meuselwitz, Wildeshausen und Glashütte. Darüber hinaus beteiligte sich der Künstler an Expositionen in Moskau, Sofia, Warschau, Altenburg und Olten.

Beim abendlichen Schülerkonzert mit Solisten und Ensembles der Musikschule Barnim erklangen unter anderem „Barcelona Nights“, „Carolan Welcome“ sowie „Hello Dolly“ mit der Junior Big Band.