Vier Schlüssel fürs Gemeinschaftshaus

Sven Klamann

Sommerfelde (MOZ) Gleich vier Schlüssel sind am Freitagabend bei der festlichen Einweihung des rund 250 000 Euro teuren Dorfgemeinschaftshauses für den 430 Einwohner zählenden Ortsteil übergeben worden. Gleich zwei bekam Ortsvorsteher Werner Jorde ausgehändigt, der gemeinsam mit Lothar Gerndt und Robert Jerichow im Ortsbeirat die Geschicke Sommerfeldes lenkt und jetzt für seine Sprechstunden, die er jeden ersten Montag im Monat von 18 bis 19 Uhr abhält, nicht mehr die Gastfreundschaft der Feuerwehr in Anspruch nehmen muss. Einen seiner beiden Schlüssel darf Werner Jorde für sich behalten, den anderen gibt er an alle Sommerfelder heraus, die den etwa 90 Quadratmeter großen Treffpunkt, der über einen Saal mit Küchentrakt und zwei Toiletten verfügt, für private Anlässe mieten wollen.

Den dritten Schlüssel nahm Karin Grull an sich, die in Sommerfelde die Ortsgruppe der Volkssolidarität leitet, die 47 Mitglieder zählt. „Wir sind der Stadtverwaltung dankbar, dass wir zum Sporttreiben jeden Dienstag von 17.30 bis 18.30 Uhr einen Raum im Bürgerbildungszentrum in Eberswalde zur Verfügung gestellt bekommen hatten“, sagte Karin Grull. Der Kreativzirkel sei vorübergehend jeden Mittwoch von 14.30 bis 16.30 Uhr bei der Feuerwehr untergebracht gewesen. „Alles war prima- Trotzdem ist es schön, dass die Zeit der Provisiorien jetzt vorbei ist“, betonte die Leiterin der Ortsgruppe der Volkssolidarität.

Der vierte Schlüsselgewaltige ist Roland Altmann, der die elf Skatfreunde anführt, die ihre Spielrunden, die jeden letzten Donnerstag im Monat ab 18.30 Uhr abgehalten werden. jetzt ebenfalls nicht mehr bei der Feuerwehr abzuhalten brauchen.

Etwa 120 000 Euro hat die Stadt an eigenem Geld bezahlt, 130 000 Euro waren Fördermittel, die aufwändig besorgt werden mussten. Dies habe den Startschuss für die Baumaßnahme um ein Jahr verzögert, räumte Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski ein. „Dafür hat Sommerfelde jetzt einen Zweckbau erhalten, der bei den anderen Ortsteilen berechtigt Begehrlichkeiten wecken wird“, sagte er.