Pippis dunkle Seite

Stephanie Lubasch

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wie schnell das alles gegangen ist. Gerade noch hat Astrid Lindgren (1907–2002) in ihrem Tagebuch den Überfall der Deutschen auf Polen festgehalten, da muss sie schon über die Kapitulation des Landes schreiben. Nur ein Monat ist vergangen zwischen jenem 1. September 1939 und dem 6. Oktober. Wie schlimm es um die Lage der Welt bestellt ist, sieht die damals 31-jährige Schwedin deutlich. Wie lang jedoch der Schrecken, der nun folgt, dauern wird, kann auch sie nicht ahnen.

Eva Mattes, bekannt als Schauspielerin aus den Filmen Rainer Werner Fassbinders und Werner Herzogs, von den Theaterinszenierungen Peter Zadeks und nicht zuletzt als Kommissarin Klara Blum im Bodensee-„Tatort“, hat eine lange Beziehung zu Astrid Lindgren. Kaum einer, der das Pippi-Langstrumpf-Lied nicht kennt, das sie als 14-Jährige für die Fernsehserie einsang. „Zwei mal drei macht vier, widewidewitt und drei macht neune, ich mach mir die Welt, widewide wie sie mir gefällt …“: Die fröhliche Melodie darf auch an diesem Sonnabend im Frankfurter Kleist Forum nicht fehlen. „Die Menschheit hat den Verstand verloren“ ist das Programm überschrieben, das Mattes gemeinsam mit Dariusz Swinoga (Akkordeon) und Irmgard Schleier (Klavier, Regie) dort im Rahmen der Kleist-Festtage präsentiert. Und Pippi, dieses starke, unabhängige Mädchen, ist darin so etwas wie der Kraftquell.

Erst vor drei Jahren sind Astrid Lindgrens Kriegstagebücher veröffentlicht worden. Das Zitat, das über diesem Theaterabend ebenso wie über der Buchausgabe steht, stammt vom 12. Mai 1942. Die Notizen, die die Schwedin, die damals noch als Stenografin und in der Abteilung für Briefzensur des schwedischen Nachrichtendienstes arbeitete, während der Kriegsjahre machte, zeigen noch einmal eine bislang nicht so bekannte Seite jener Frau, die mit ihren Kinderbüchern später Generationen von Lesern in aller Welt verzauberte.

„Ach wenn wir doch Frieden hätten“: Solche Gedanken sind es, die sich hindurch ziehen und die Eva Mattes in gewohnt eindringlicher, empathischer Weise vorträgt. Sie zeigen zum einen, wie sehr Lindgren die Gräuel der Nazis verabscheute, ohne die Deutschen in Gänze zu verdammen. Während sie den Tätern (immer wieder geht es zum Beispiel um Hitler und die Gestapo) das Schlimmste wünschte, galt ihr Mitleid all jenen, die Leid erfuhren – selbst den deutschen Soldaten vor Stalingrad. Zum anderen beschrieb sie aber auch ihre Dankbarkeit dafür, in Schweden zu Hause zu sein, das trotz aller Sanktionierungen seinen Einwohnern noch ausreichend Sicherheit bot.

Kinder- und Wiegenlieder aus Schweden, Russland, Island, dazu Tangos und Chansons bilden den Rahmen für diesen intelligent inszenierten Abend, der vom feinen, unaufgeregten Zusammenspiel der drei Akteure lebt. Trotz einer von Krankheit angeschlagenen Stimme überzeugt Eva Mattes dabei auch als einfühlsame Sängerin mit warmem Timbre. Vom Frankfurter Publikum im leider nur mäßig gefüllten großen Saal des Kleist Forums gibt es dafür langen und herzlichen Applaus.

