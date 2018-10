Meißner Porzellan an der Hauswand

Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Besucher aus Baden-Württemberg, Niedersachsen und anderen westlichen Bundesländern haben am Wochenende Eisenhüttenstadt und die DDR-Geschichte erkundet. Viel Lob gab es bei einem Stadtrundgang.

Der Teufel steckt im Detail, sagt ein geflügeltes Wort. In Eisenhüttenstadt sollte man besser sagen: Die Besonderheit steckt in den Details. Denn das Flächendenkmal Planstadt hat viele Besonderheiten, außergewöhnliche Schönheiten und Einmaligkeiten zu bieten. Und selbst langjährige Eisenhüttenstädter haben diese oft noch gar nicht für sich entdeckt, wie ein Rundgang durch die Planstadt zeigt.

Zum Beispiel das Meißner Porzellan. Hätten Sie gewusst, dass solches hier Häuser ziert? Das Erstaunen ist nicht nur bei den Besuchern aus dem Westen groß, als Stadtführer Eberhard Harz sie auf das Wandmosaik an der Ecke Alte Ladenstraße/Rosa-Luxemburg-Straße aufmerksam macht. „Schauen Sie sich mal genau die Katze an“, sagt er. Tatsächlich: Hinter ihr sind die gekreuzten Schwerter zu sehen, das Markenzeichen der Meißner Porzellanmanufaktur. Und während die Gäste aus Baden-Württemberg und Niedersachsen beeindruckt zur Kenntnis nehmen, welch Aufwand einst beim Bau der neuen Stadt betrieben worden ist, gibt Astrid Hirsch zu: „Die Schwerter sind mir noch nie aufgefallen.“

Auch andere Teilnehmer aus Eisenhüttenstadt und der Region – alle Gäste des Fachgeschäftes Küchen-Hirsch – sind überrascht. Genauso wie am großen Wandmosaik Walter Womackas am Linden-Zentrum in der Lindenallee. Denn dass dieses die Flaggen der einstigen Bruderstaaten DDR, Volksrepublik Polen und Sowjetunion trägt, ist manch Einheimischem bisher nicht aufgefallen. „Auch die habe ich noch nie gesehen“, sagt Astrid Hirsch. Und im Brunnenring sind die meisten Teilnehmer überrascht, als Eberhard Harz sie auf die mit Muschelkalkblöcken verkleideten Tore aufmerksam macht – und darauf, dass dieser Muschelkalk seine feinen Verzierungen einst in mühevoller Handarbeit bekommen hat.

„Vieles nimmt man im Alltag einfach nicht wahr“, gibt Ramona Kühl zu. Seit 2010 wohnt sie in der Stadt. Das Porzellanmosaik und der handbearbeitete Muschelkalk sind für sie genauso neu wie die Information, dass die Fassaden der zweigeschossigen Ladenzeilen in der Lindenallee mit Meißner Keramikfliesen verziert sind – auf der Ostseite sogar noch mit den originalen ersten Fliesen. Und auch die sehr schönen Putzschneidearbeiten an mehreren Häusern in der Heinrich-Heine-Allee. „Ich kann auch jedem Eisenhüttenstädter nur empfehlen, mal einen solchen Stadtrundgang mitzumachen“, sagt sie.

Die von weiter her angereisten Besucher sind sehr angetan von der Planstadt. „Wirklich schön“, sagt Siegmund Schnee aus dem schwäbischen Dunningen. Martin Freund (68), nahe Hannover zu Hause, erinnert sich, während seiner Schulzeit in der Zeitung von der Planstadt gelesen zu haben. „Die wurde bei uns im Westen als Beispiel dafür beschrieben, wie man eine luftige Stadt zum Wohlfühlen baut.“ Er erinnere sich deshalb so genau, weil er sich schon als Kind für Architektur interessiert habe. „Von daher ist der Besuch hier für mich besonders interessant“, erklärt er und spricht von einem „gelungenen Städtebaukonzept. Ich habe mich natürlich vorher im Internet informiert. Aber meine Erwartungen sind hier wirklich übertroffen worden.“