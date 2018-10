Wahlkampfkritik am SPD-Partner

Oliver Schwers

Schwedt (MOZ) Die Uckermark-Parteien haben den Landtagswahlkampf eröffnet. Dabei wollen die Linken wieder ein Direktmandat im Landkreis erobern. Im SPD-dominierten Mike-Bischoff-Wahlkreis 12 (Schwedt mit Oder-Welse und Gartz) schickt die Partei Jens Schröder ins Rennen.

Kontrovers, aber nicht uninteressant – so die vorherrschende Meinung unter den Parteimitgliedern zur Diskussion bei der Aufstellung ihres Direktkandidaten für den Wahlkreis 12. Der gebürtige Prenzlauer Jens Schröder (verheiratet, ein Kind) hat die schwere Aufgabe, gegen den SPD-Fraktionsvorsitzenden im Landtag anzutreten. Doch der 50-Jährige gibt sich kämpferisch, kandidierte vor ein paar Jahren schon für den Bundestag und will mit sozialen Themen gegen den Mandatsinhaber vorgehen. Obwohl Rot-Rot im Kreis und im Land gemeinsam die Parlamentsmehrheiten bildet, gibt es Pfeffer gegen den sozialdemokratischen Kontrahenten. „Ich hätte von Mike Bischoff erwartet, dass die Beitragsfreiheit bei Kitas fortgesetzt wird“, so Schröder in der emotionalen Debatte im „Kosmonauten“ in Schwedt. Lediglich das letzte Kita-Jahr ohne Elternbeiträge ist den Linken viel zu wenig. „Die SPD hat das blockiert“, ärgert sich Schröder. Ebenso die Bildung von Elternbeiräten.

Genau das müsse an den Informationsständen im Wahlkampf dann aber auch gesagt werden, verlangen einzelne Mitglieder, die dem Koalitionskompromiss kritisch gegenüberstehen. Überhaupt zeigt sich die Basis streitbar bei Einzelthemen. Die Schulämter bekommen ihr Fett weg, weil sie Kündigungen von Lehrern einfach ohne Nachfrage nach Gründen hinnehmen, und das in einer angespannten Personallage an Schulen.

Umstritten an der Basis ist Schröders Forderung nach mehr Verbeamtungen von Lehrern. Dies sei eine Möglichkeit, gegen Fachkräftemangel und Schulausfall vorzugehen. Doch in der Uckermark herrscht größter Ärger über die Abservierung ihrer aus Angermünde stammenden Ministerin Diana Golze. Deren Abgang sei durch Versagen im Ministerium verursacht worden. Die Beamten bleiben, die Ministerin ist weg.

Auch uneins zeigt sich die Basis bei den gerade im ganzen Land diskutierten Anliegerbeiträgen für Straßen und Wege. Eigentum verpflichte, also dürften sie nicht abgeschafft werden, meint Schröder. Allerdings müssten die Beiträge transparenter und moderater gestaffelt sein. Doch gerade ältere Parteimitglieder wissen um die Ängste vieler Menschen auf dem Lande. Die Summen können schnell explodieren.

Nicht ganz leicht ist es für den Kandidaten bei der Diskussion um die Schwedter-Kita-Satzung. Hier ist nach erster Aufregung ein von den Linken mitgetragener Kompromiss erzielt worden. Doch klagt ausgerechnet das Rechtsanwaltsbüro, in dem Schröder arbeitet, gegen die Stadt.

Dafür holt sich der Direktkandidat die Stimmen der Mitglieder bei seinem Kernthema Mietrecht. Kommunen wollen oft nicht in sozialen Wohnungsbau investieren, kritisiert er. Das führe zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft. Auch würden ältere Menschen den Umzug scheuen, weil die sanierte Zwei-Raum-Wohnung teurer sei als die bisherige Vier-Raum-Miete.

Am Ende holt er sich ein Abstimmungsergebnis von 94 Prozent.