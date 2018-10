Zahl der Mitarbeiter steigt weiter

Generalüberholt in Eberswalde: Wagenmeister Stefan Müller steht an einer Lok, die mit Besuchern übers Werkgelände fuhr. © Foto: Andreas Gora

Anfassen ausdrücklich erlaubt: Schlosser Dirk Fieger (l.) und sein Kollege, Bernd Goldmann (r.), zu erkennen an den Warnwesten, erläutern Harald Krause und Klaus Dieter Reinecke im Rollenlager, worauf es bei der Radsatzinstandsetzung ankommt. Alles in allem wurden beim Tag der offenen Tür 1200 Besucher gezählt. © Foto: Andreas Gora

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Beim Tag der offenen Tür im Werk Eberswalde der Schienenfahrzeugbau Wittenberge GmbH herrschte am Sonnabend fast Volksfeststimmung. Nur eine Kapelle fehlte. Dafür klangen die Zukunftsaussichten des Standortes Mitarbeitern und Besuchern wie Musik in den Ohren.

Bis Oktober sei die Zahl der Beschäftigten auf 125 gestiegen, weitere Neu- und Wiedereinstellungen würden im November vorgenommen, teilte Heiko Prötzsch, einer der Geschäftsführer der Schienenbaufahrzeug Wittenberge GmbH, mit. „Zum Jahresende werden hier 130 bis 135 Leute arbeiten“, kündigte er an. Das Unternehmen, selbst eine Tochter der Deutschen Eisenbahn Service AG (DESAG), hatte den Standort Eberswalde, dessen 140-jähriges Bestehen beim Tag der offenen Tür gefeiert wurde, zum 1. Januar 2018 übernommen – mit nur 75 Mitarbeitern. „Wir werden uns weiter um ein gesundes Wachstum bemühen, indem wir neue Geschäftsfelder erschließen und unsere Vertriebsaktivitäten ausbauen“, ergänzte Oliver Wiechmann, ebenfalls Geschäftsführer, ohne schon eine Maximal-Zahl zu nennen. Gerade werde im Werk eine mobile Truppe aufgebaut, die bis 150 Kilometer von Eberswalde entfernt auf Kundenwunsch kleinere Reparaturen an Schienenfahrzeugen vor Ort erledigen könne. Die Zahl von aktuell vier dafür eingesetzten Kräften werde bei Bedarf aufgestockt.

Im Werk Eberswalde werden vor allem Radsätze aufbereitet – bald sogar in drei Schichten, weil die Auftragslage dies verlange, betonte Heiko Prötzsch. Überdies gewinne die Instandsetzung von Reisezügen und Behälterwagen an Gewicht. Der Standort biete ausreichend Platz, das Porfolio zu erweitern, erklärte der Geschäftsführer. Schließlich sei das Betriebsgrundstück 100 000 Quadratmeter groß, von denen 32 000 überbaut seien.

Für Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski ist der Aufwärtstrend im ehemaligen DB-Fahrzeuginstandsetzungswerk „einfach beglückend“. Das Stadtoberhaupt erinnerte in seinen Grußworten daran, dass die gesamte Region für den Erhalt des Standortes gekämpft habe, seit die Deutsche Bahn AG im Oktober 2014 angekündigt habe, das Werk in Eberswalde bis Ende 2016 zu schließen. Der Betrieb, dessen Fortbestand danach mehrfach auf der Kippe stand, war zum Januar 2017 von der Quantum Capital Partners AG übernommen worden, deren neu gegründetes Eisenbahnwerk Eberswalde allerdings bereits im März 2017 Konkurs anmeldete.

„Bis heute bin ich sauer darüber, dass die Deutsche Bahn, eine hundertprozentige Tochter der Bundesrepublik Deutschland, in Eberswalde so verantwortungslos gehandelt hat“, sagte Eberswaldes Bürgermeister.

„Die Stimmung im Werk ist jetzt prima“, urteilte Andreas Hoffmann, der erst als stellvertretender Betriebsratsvorsitzender und dann an der Spitze dieses Gremiums das Tal der Tränen mit durchschritten hat. „Inzwischen haben wir mehr Arbeit als Leute“, sagte er. Aber noch seien die Überstunden kein Problem.

Als die Deutsche Bahn das bevorstehende Aus für ihr Werk in Eberswalde verkündete, zählte es noch 500 Mitarbeiter. Am Tiefpunkt, mitten in der Insolvenz, waren es nur noch 62. Zu denen, die gehen mussten, gehörte Thorsten Göcks, dem zum 31. Mai 2017 gekündigt wurde. „Für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen“, verriet der Eberswalder, der ab 1975 dort tätig war. „Anfang März dieses Jahres wurde ich zurückgeholt“, sagte der Angestellte – immer noch voller Freude.