CSU fällt in tiefes Tal

Guido Bohsem

München (MOZ) Die CSU hat in den bayrischen Landtagswahlen einen beispiellosen Absturz erlitten. Die Partei schnitt so schlecht ab wie seit 1950 nicht mehr. Um weiterhin regieren zu können, muss sie sich einen Koalitionspartner suchen. Gewinner des Abends waren die Grünen.

Nach ersten Hochrechnungen ist im Münchener Landtag auch eine sogenannte Bayern-Koalition mit den Freien Wählern möglich. Dies gilt als wahrscheinlicher als ein Bündnis mit den Grünen, weil CSU und Freie Wähler sich politisch deutlich näher stehen. Der Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, zeigte sich schon kurz nach Schließung der Wahllokale zuversichtlich, an die Regierung zu kommen: „Ich bin überzeugt, die CSU wird anbeißen“.

Die CSU konnte zudem ihr jahrzehntealtes Ziel nicht mehr erreichen, jede Partei aus dem Landtag zu halten, die politisch rechts von ihr steht. Die AfD wird nach den ersten Hochrechnungen mit deutlich über zehn Prozent der Stimmen in das Parlament einziehen. Sie ist damit nun in 15 der 16 Landtage in Deutschland vertreten. Parteichefin Alice Weidel sagte, vom Wahlabend gehe ein Signal gegen die große Koalition in Berlin aus. Es sei Zeit für Neuwahlen im Bund.

Gewinner des Abends waren die Grünen, die ihr Ergebnis im Vergleich zum Jahr 2013 mehr als verdoppelt und damit eines der höchsten in ihrer Geschichte erzielt haben. Eine Koalition mit der CSU würde jedoch zu einer inhaltlichen Spaltung der Ökopartei führen, da sie von vielen Politikern sowohl in Bayern als auch im Bund scharf abgelehnt wird. Spitzenvertreter der Partei sprachen von einer „historischen Stunde“ für die Grünen.

Als historisch muss auch das Ergebnis der SPD gelten, die so schlecht abschnitt wie nie zuvor in Bayern. Über den Wahl­abend war lange Zeit unklar, ob die Partei überhaupt mit einem zweistelligen Ergebnis einziehen würde. Fünf Jahre zuvor lag ihr Stimmanteil noch doppelt so hoch. SPD-Chefin Andrea Nahles sprach von einem „sehr schlechten Ergebnis für die SPD“. Generalsekretär Lars Klingbeil machte dafür die monatelangen Streitereien in der großen Koalition auf Bundesebene verantwortlich. Er sprach von „einem klaren Signal aus Bayern nach Berlin“. Die Regierungsparteien dort – CDU, CSU und SPD – hätten kein gutes Beispiel abgegeben. Nahles betonte, die Zusammenarbeit in der Koalition müsse sich nun deutlich verbessern.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sprach von einem „zum Teil schmerzlichen Ergebnis“, aus dem Lehren gezogen werden müssten. Jedoch habe die CSU einen eindeutigen Auftrag erhalten. Es sei nicht leicht, sich vom Bundestrend abzukoppeln. Söder trat ohne Parteichef Horst Seehofer vor die Anhänger. Den CSU-Vorsitzenden machen viele Wähler zum Hauptverantwortlichen für den schlechten Zustand der Partei, die absolute Mehrheiten gewohnt ist.

So erklärten laut Infratest etwa zwei Drittel der Wähler in Bayern, Seehofer habe den Streit mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über Zurückweisungen von Asylbewerbern an den Grenzen nur aus taktischen Gründen angezettelt und nicht etwa aus innerer Überzeugung.

Die Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl war nach ersten Zahlen deutlich höher als noch im Jahr 2013 und lag bei 72,5 Prozent.