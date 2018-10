Feilschen in der alten Försterei

Ellen Lang

Briescht (MOZ) Wenn in Briescht getrödelt und gefeilscht wird, dann scheint gutes Wetter vorprogrammiert. Am Sonntag fand in der Alten Försterei mit „Kunst und Kultur – Antik & Trödel“ der vierte und letzte Markt der Saison als Kulturfest auf dem Lande statt. Der Andrang war groß.

Ein Besucher sei gar extra aus Luxemburg angereist, freute sich Kai-Uwe Rettig über die vielen Leute. Von den Antiquitätenhändlern die weiteste Anfahrt habe einer aus Trier gehabt. „In seinen heutigen Ausmaßen hat sich der Markt seit 2011 aus einem kleinen Hoftrödel entwickelt“, blickt der Inhaber der Alten Försterei zurück. „Er ist ausgelastet, und wir wollen ihn nicht erweitern, da wir viele andere Veranstaltungen bei uns nicht missen wollen“, ist er sich mit seiner Lebensgefährtin Sindy Koba einig. Mehr Platz ist nicht da, und ein zusätzlicher Termin im Jahr komme nicht in Frage.

Der Trödel- und Antiquitätenmarkt gehört zu dem Konzept des Paares, das seinen Besuchern Kulturfeste auf dem Lande bieten möchte. Und das geht auf, denn manche wollten gar nichts kaufen, sondern kämen nur hierher, um Bekannte zu treffen, die Ausstellung zu besuchen, die immer dazu in der Scheune stattfindet, und ausgewählte Live-Musik zu hören, meist von Berliner Bands. „Wir achten darauf, dass die schöne Mischung erhalten bleibt“, versichert Kai-Uwe Rettig seinen Anspruch. Zu diesem gehört auch, dass sich durch den Anteil von etwas mehr als der Hälfte an Antiquitätenhändlern der Trödelmarkt der Alten Försterei Briescht von anderen der Region unterscheidet.

Rettig ist selbst Sammler von Antiquitäten, die er allerdings nicht wegstellt, sondern zum täglichen Gebrauch einsetzt. So ist die Schankstube mit altem Gaststätteninventar ausgestattet. Bei Theke, Rückbuffet und Bestuhlung handelt es sich alles um Originale des 19. bis frühen 20. Jahrhunderts. Im Laufe der Zeit habe er viele Antiquitätenhändler kennengelernt, die immer wieder gern kommen.

Auch die Ausstellungen sind etwas Besonderes. Zum April-Markt zeigte der Usbeke Schomansur Schatursunow Malerei. Kai-Uwe Rettig hatte ihn vor Jahren kennengelernt, als dieser eine Zeit lang in Deutschland lebte. Im Juni wurden Plastiken der verschiedensten Art aus einer Privatsammlung ausgestellt, und im August erhielt Sylvia Pielenz aus Frankfurt (Oder) die Gelegenheit, ihre Keramiken zu zeigen. Am Sonntag konnte man einmalig etwa 1500 Handglocken aus Bronze, Messing, Porzellan, Glas oder Porzellan bewundern.

Zum Saisonausklang fin-den noch insgesamt drei Veranstaltungen in der Schankstube statt. Indes bereitet das Paar schon das zehnjährige Bestehen im nächsten Jahr vor. „Wir haben viele Ideen“, verheißt der Hausherr.