Lyrik und Jazz füllen Bürgersaal

Elke Lang

Erkner Es reiche nicht aus, dass Erkner sich mit dem Namen Gerhart Hauptmanns schmückt, es müsse auch in der Stadt spürbar sein, erklärte Horst Jürgen Peter Miethe am Freitagabend in dem mit fast 100 Besuchern ausverkauften Bürgersaal des Rathauses. Er war einer der fünf Autoren, die in der vom Verein 425 Kultur Erkner und dem Gerhart-Hauptmann-Forum nun bereits in dritter Ausgabe veranstalteten Reihe „Lyrik und Jazz“ einen „Lebensbogen“ schlugen.

„Es geht um Geburt und Abschied und um die ganz persönlichen Erfahrungen auf diesem Weg“, so der Erkneraner. Die Palette reichte von familiäre Beziehungen und Utopien bei Dagmar Neidigk (Berlin), dem Wunsch nach Frieden bei Jürgen Molzen (Berlin), Gedanken beim Betrachten von Chagall-Bildern bei Ingeburg Schirrmacher (Woltersdorf), der Liebe bei Tabea Vahlenkamp (Neu Zittau) bis zur humorvollen Lebensweisheiten bei Horst Miethe.

Die eindrucksvollen Lesungen wurden aufgefangen von dem Pianisten Sören Gundermann, der zu den Texten improvisierte. So antwortete er auf ein Berlin-Gedicht von Jürgen Molzen mit Anklängen an den Charleston der 1920er Jahre. Nach Ingeburg Schirrmachers Geschichte über erste Liebeserfahrungen zweier Halbwüchsiger, in der „Heut‘ kommt der Hans zu mir“ zitiert ist, improvisierte er über das Volkslied.

Dem Verein 425 Kultur Erkner, für den Carsten Rowald die Organisation in Händen hatte, ist es besonders wichtig, eine Verbindung zwischen verschiedenen Künsten herzustellen. Mit großem Erfolg hat er erst vor kurzem wieder den Jazz-Abend mit Alexander Blume und seinem Sohn im Bürgersaal veranstaltet. Die bildende Kunst war mit auf die Autoren abgestimmten künstlerischen Naturfotos von Tabea Vahlenkamp vertreten.