Historisches und Akuelles

Uwe Spranger

Altlandsberg (MOZ) Der Altlandsberger Nachtwächter ist in diesem Jahr vor fast 50 000 Menschen aufgetreten. Am vergangenen Wochenende gab es den letzten öffentlichen abendlichen Stadtrundgang in der Saison 2018. Es folgt noch die Gruseltour am 27. Oktober.

„Hier war mal der Knast drin. Hinter einer Blechtür. Aber das wird er ja gleich erzählen“, vermutete eine Altlandsbergerin, die sich mit Mann und einem befreundeten Paar zur vereinbarten Zeit am Storchenturm eingefunden hatte. In dem kleinen Kabäuschen, das er „der Stadt abgerungen“ habe, kassiert Horst Hildenbrand, der hinter dem Altlandsberger Original steckt, das „Kerzengeld“ und gibt eine Einführung für die folgende Runde.

Er erzählt natürlich von der einstigen Bestimmung des Raums und der sich anschließenden Gebäude. Aber auch von seinem Vorgänger Oskar Leinweber, der zur 775-Jahrfeier der Stadt aktiv war und 2005 verstarb. Drei Monate später, in denen niemand mehr mit Kutte, Hut, Hellebarde und Laterne durch die Stadt gezogen war, habe ihn der damalige Bürgermeister Manfred Andruleit gefragt, ob er das nicht übernehmen könne.

Er habe das mit seiner Familie besprochen und dann ja gesagt. „Mir war klar, was man bewegen könnte“, so der heute 77-Jährige, der in seinem Arbeitsleben viele Jahre im Marketing eines namhaften Computerherstellers und später auch für bekannte Sportklubs tätig war und fortan der einstigen Ackerbürger- und Residenzstadt zusätzlichen Bekanntheitsgrad bescherte. Über die Grenzen Brandenburgs hinaus. Nicht nur, weil Hildenbrand als Vizevorsitzender zweimal das Jahrestreffen der Deutschen Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren nach Altlandsberg holte.

Regelmäßig tritt auf der Grünen Woche und der Internationalen Tourismusbörse in Berlin auf. Allein in diesem Jahr hätten ihn dabei mehr als 10 000 Personen erlebt, ist in seiner Statistik nachzulesen. Die weist natürlich auch die großen Veranstaltungen in der Stadt aus, in der er seit 1991 lebt: das Sattelfest und das Vogelscheuchenfest. Für dieses Jahr sind da zusammen 16 500 Gäste notiert, noch einmal 10 000 bei einem Abstecher auf der Rennbahn Hoppegarten. Da nehmen sich die gut 220 auf seinen 13 diesjährigen Runden beinahe schon spärlich aus. „Ich gehe auch mit drei Leuten“, stellt er klar. „Wenn ein Rundgang angesetzt ist, wird er gemacht.“ Auch bei Regen oder Schnee, bei Hitze und Kälte. In diesem Jahr reichte die Spanne von fünf bis 40 Teilnehmer.

Zur Abschlussrunde am Freitag kam ein knappes Dutzend. Eine Köpenicker Familie, die die Tour als Tagesabschluss nach einem Essen im Brau- und Brennhaus gebucht hatte, musste sich allerdings nach einem guten Drittel verabschieden, weil die Kinder müde wurden. Durch das Schlossgut habe Altlandsberg mittlerweile viele Gäste und „Unmengen Radler“, voriges Jahr um die 70 000, wusste Hildenbrand zu berichten.

Überhaupt bringt er den Gästen an den Stationen wie Klosterstraße, Markt, Stadt- bzw. Schlosskirche oder Schlossgut nicht nur die Historie nahe, sondern auch Aktuelles. So zum Beispiel, dass Herbert Habicht mit seinem Bauprojekt auf dem ehemaligen LPG-Werkstatthof nun auf einen Baubeginn 2019 hofft. Weil dort Reste der alten Stadtmauer gefunden wurden, hatten archäologische Arbeiten den Start verzögert. Und alles verteuert.

An den umgebetteten Gräbern sowjetischer Soldaten aus dem zweiten Weltkrieg am Markt berichtet er über den Besuch einer 82-jährigen Russin vor einigen Tagen, die die letzte Ruhestätte ihres Vaters noch einmal sehen wollte. Aber auch über das von heimischen Firmen unterstützte Engagement für eine neue Einfriedung nebst Original-Toren. Im nächsten Jahr, so hofft er, könnte das Areal würdiger gestaltet sein und könne dann nicht mehr von Hundebesitzern missbraucht werden. In der Schlosskirche gab es die Neuigkeit, dass man sich auch um Kino für Kinder ab 2019 bemüht, und an der Stadtkirche die Aussicht, dass es noch in diesem Jahr einen Baustellentag mit Einblicken und Erläuterungen zum Stand der Restaurierungsarbeiten geben soll.

Im nächsten Jahr will der Nachtwächter seine Rundgänge übrigens anders gestalten. Dann soll es im Wechsel eine Runde durch die Stadt und eine über das Schlossgut geben. Beides in einer Tour werde inzwischen zu lang.

Vorher stehen aber erst noch privat gebuchte Rundgänge an und natürlich am 27. Oktober der Gruselrundgang im Vorfeld von Halloween. Da hat der Nachtwächter inzwischen fast 50 Helfer, unter anderem von der Feuerwehr. Er rechnet auch mit um die 1000 Teilnehmern. Start ist um 18 Uhr am Marktplatz