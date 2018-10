Plädoyer für ein neues Memento mori

Impulsgeber für die Arbeit in der Sterbebegleitung: Beim 9. Brandenburgischen Hospitztag am Sonnabend an der Frankfurter Europa-Universität gab es zahlreiche Angebote zum Mitmachen. In dem Workshop auf dem Bild ging es um Worte als Ausdruck für Trauer. © Foto: René Matschkowiak

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ob Regine-Hildebrandt-Haus oder Löwenkinder-Verein: Hospizarbeit genießt in Frankfurt großen Stellenwert. Auch deshalb fand der Brandenburgische Hospiztag am Sonnabend an der Oder statt. Thema des Netzwerktreffens in Kooperation mit der Via­drina waren Kunst und Tod.

Rund 1500 Menschen in Brandenburg sind ehrenamtlich in der Hospizarbeit tätig. Sie begleiten Sterbenskranke auf ihrem letzten Weg, nehmen sich Zeit, kümmern sich um trauernde Angehörige. Zugleich „tragen sie zu einer Enttabuisierung des Themas Tod bei“, wie Susanna Karawanskij (Die Linke) anmerkte. Die Nachfolgerin von Diana Golze als Brandenburgische Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie eröffnete am Sonnabend den 9. Hospiztag und dankte in ihrer Rede an der Viadrina vor allem den Ehrenamtlichen: „Sie sind das Rückgrat der Hospizbewegung in Brandenburg. Sie bringen ins Bewusstsein, dass wir nicht über den Sterbenden sondern mit ihm reden müssen“.

Das seit 2015 geltende Hospiz- und Palliativgesetz bezeichnete Susanna Karawanskij in dem Rahmen als Meilenstein. Auch in Brandenburg hätten sich die Arbeitsbedingungen für die stationäre und ambulante Hospizarbeit damit spürbar verbessert. Zugleich müsse für die Zukunft sichergestellt werden, dass sich Hospizdienste stärker mit anderen ambulanten medizinischen und sozialen Angeboten vernetzen, so die Ministerin. Und das palliative Angebote auch finanziell schlechter gestellten Menschen zu Gute kommen.

„Hier in Frankfurt (Oder) ist die hospizliche Arbeit inzwischen Teil der Stadt und ganz wesentlich für viele Frankfurter Bürger“, betonte Matthias Kube, scheidender Vorstand bei der Wichern Diakonie, die den Hospiztag zusammen mit der Landesarbeitsgemeinschaft und der Viadrina organisiert hatte. Wichern betreibt seit 2001 ein nach der im gleichen Jahr verstorbenen, früheren Sozialministerin Regine Hildebrandt benanntes Hospiz. Darüber hinaus gibt es einen breit aufgestellten, regionalen ambulanten Hospizdienst, viele ehrenamtliche Sterbebegleiter und, nicht zu vergessen, Vereine wie die Löwenkinder und die Kinderhilfe, die sich um Kinder mit lebensverkürzenden Krankheiten und deren Familien kümmern.

Oberbürgermeister René Wilke (Linke) würdigte in einem Grußwort das vielfältige Engagement der Hospizbewegung in Frankfurt und Brandenburg. „Wir befassen uns nicht gerne mit den Themen Tod, Sterben, Verlust. Und auf das Wann haben wir auch nur begrenzt Einfluss – aber darauf, wie die letzten Tage, die letzten Wochen und Monate verbracht werden, darauf haben wir mehr Einfluss. Hier kommen Sie ins Spiel. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es so viele engagierte Menschen gibt, die diese Arbeit in Frankfurt und im ganzen Land leisten“, so das Stadtoberhaupt.

Für den 9. Brandenburgischen Hospiztag hatten sich mehr als 230 Teilnehmer angemeldet. Das Treffen dient vor allem dem Erfahrungsaustausch, der Netzwerkarbeit und soll Anregungen für die Arbeit mit Sterbenden und Angehörigen geben. In diesem Jahr stand die Veranstaltung am Welthospiztag unter der Überschrift: Kunst und Tod. In Workshops befassten sich die Teilnehmer unter anderem mit dem Tod als Motiv in Malerei und Fotografie, mit meditativen, trostbringenden Tänzen, mit Humor und Clownerie in der Hospizarbeit, mit Möglichkeiten und Grenzen von Klangtherapie oder auch mit Totenmasken.

Hartmut Schröder, Viadrina-Professor am Lehrstuhl für Sprachgebrauch und Therapeutische Kommunikation, blickte zuvor in einem Impulsvortrag auf den kulturellen Umgang mit dem Thema zu verschiedenen Zeiten. In früheren Kulturen habe das Sterben zum Alltagswissen der Menschen dazu gehört. In der Moderne aber sei die Beschäftigung mit dem Tod zum Tabu geworden; er passe nicht zur heutigen Leistungsgesellschaft, Deutungs- und Sinnangebote fehlten. Schröder appellierte daher für eine „Neuauflage des Memento mori“ – ein öffentliches Wiederbewusstmachen der schlichten Tatsache, dass jeder Mensch sterblich ist.