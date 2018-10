Showdown für Kinderring-Oskar

Ines Weber-Rath

Küstrin-Kietz (MOZ) Es endete dort, wo es vor zehn Jahren begann: Im Kulturhaus Küstriner Vorland fand am Sonnabend die 10. und letzte Veranstaltung zum „Kinderring-Oskar“ statt. Trophäen wurden schon nicht mehr vergeben. Viele Gäste blieben wohl nicht nur deshalb fern.

So viel Mühe – und so wenig Resonanz! Mandy Diede, die Vereinsvorsitzende des Kinderring Neuhardenberg, sah bei der Begrüßung im herrlichen Herbstwetter einen Grund dafür, dass kaum mehr als 20 Besucher den Weg ins Kulturhaus der Grenzgemeinde gefunden hatten. Dort sollte Rückschau gehalten und Bilanz gezogen werden zu zehn Jahren Kinderring-Oskar und zu den die Preisverleihung umrahmenden „Märkten der Möglichkeiten“. So hatten die Jugendsozialarbeiter aus dem Kinderring die jährlichen Leistungsschauen der Arbeit in den Jugendklubs genannt. Damals, vor zehn Jahren gab es noch 19 Klubs in Trägerschaft des Kinderrings. Heute sind noch neun übrig.

Deren Vertreter hatten viel Zeit und Mühe darein verwendet, die Stände zu gestalten, an denen es, nach Jahren geordnet, Einblick in die Aktivitäten in den Kinderring-Einrichtungen gab. Da wurde an Zeitensprünge-Projekte erinnert, an Kochshows, Graffity- und Theaterprojekte oder Musical-Aufführungen.

Zu einer Art Markenzeichen der freien Jugendarbeit in Regie des Kinderrings aber ist die Medienarbeit, vor allem mit der Videokamera geworden. Und hinter der stehen vor allem zwei Namen: Maren Nickel und Alfred Nowak.

Die Lebuserin und der Podelziger hatten sich 2008 zu Medienpädagogen qualifiziert und haben seit 2009 viele Kinder und Jugendliche für die kreative Arbeit mit der Kamera und dem Computer begeistert. Heraus kamen viele Filme, die nicht nur im Rahmen des Kinderring-Oskar, sondern auch auf Landesebene Preise absahnten.

Für diese Arbeit dankte Mandy Diede Maren Nickel und Alfred Nowak am Sonnabend herzlich. Als weitere „Aktivposten“ in der offenen Kinder- und Jugendarbeit des Kinderrings nannte die Vereinsvorsitzende Sabine Schneider, Brigitte Müller, Heike Tumm, Cornelia Mikat, Silva Hoppe, Brigitte Wildgrube, Andreas Link, Solveig Kroll, Kristine Urbanek, Isabell Zahn, Billy Rode, Kathi Zink, Mario Gerullis, Sandra Steinicke, Peter Mogilski und Jenja Moiseenkov.

Nach einer musikalischen Einlage des neuen Jugendsozialarbeiters der Manschnower Grundschule, Andrzej Gorecki, und Erinnerungs-Sequenzen aus bisherigen Kinderring-Oskar-Beiträgen wurden drei Publikums-Wunschfilme gezeigt. Neue Streifen wurden nicht gezeigt und prämiert. Am Ende blieb das Versprechen, ein neues Veranstaltungsformat für den Austausch unter den Jugendklubs zu kreieren.