„Die CSU hat das Bürgertum gespalten“

Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Für Albrecht von Lucke, Politologe und Redakteur der „Blätter für deutsche und internationale Politik“, ist die Bayern-Wahl das Ende der bekannten Parteienlandschaft. Im Gespräch mitanalysiert er das Versagen von CSU und SPD.

Herr von Lucke, hat die CSU mit diesem Wahlabend ihre Sonderstellung im Parteiensystem verloren?

In diesem historisch schlechten Wahlergebnis der CSU manifestiert sich ihr Versagen der letzten drei Jahre, seit Beginn der Fluchtkrise. Ihr ist das Kunststück gelungen, nach rechts und nach links zu verlieren. Mit dem Versuch, die AfD zu kopieren hat sie diese gemästet und gleichzeitig das Bürgertum gespalten und die neu-mittigen Grünen zur zweiten Kraft im Lande gemacht. Die CSU verliert damit, was bisher die bayerische Normalität war: ihre Sonderstellung als nicht nur Volks-, sondern Fast-Staatspartei.

Markus Söder wird versuchen, die Verantwortung nach Berlin zu schieben – zurecht?

Das Versagen ist ein doppeltes. Einerseits das Versagen von Horst Seehofer, der seit drei Jahren versucht, die CDU vor sich herzutreiben. Wer Angela Merkel unterstützt, der musste in Bayern am Ende ironischerweise die Grünen wählen. Herr Söder hat dazu aber genauso seinen Teil beigetragen. Wer zum Wahlkampfabschluss zusammen mit dem österreichischen Bundeskanzler Kurz auftritt, der treibt die bürgerlich-liberalen Wähler zu den Grünen. Die Grünen haben so die Stelle der CDU eingenommen, weil die CSU eine Anti-Merkel-Politik gemacht hat. Das ist historisch einzigartig, und die CSU wird größte Schwierigkeiten haben, diese Wähler zurückzugewinnen.

Was folgt daraus bundesweit?

Mit diesem Wahlabend ist die Rolle der zweitstärksten Kraft endgültig bei den Grünen angekommen. Denn es hat auch ein historisches Versagen der SPD gegeben, vor allem im Bund. Die Grünen haben ihre Rolle im liberalen Bürgertum übernommen. Sie werden sie so bald auch nicht wieder an die SPD abgeben müssen. Denn sie sind geschlossen, haben einen Gestaltungswillen und sind hochgradig pragmatisch. Der Zug der Grünen in die Mitte hat sich ausgezahlt, während die SPD völlig zerstritten ist und eigentlich auch den Willen zur Macht nicht mehr hat. Das spricht dafür, dass die Grünen in Bälde auch im Bund den Platz der SPD einnehmen können.

Sie beschreiben damit eine völlig neue Parteienlandschaft.

Ja definitiv, denn es ist damit zu rechnen, dass sich das Bild in Hessen und bei den kommenden Wahlen in Ostdeutschland verfestigen wird. Das Ende der Volkspartei SPD kündigt sich an. Sie tendiert Richtung zehn Prozent, während die Grünen in Richtung 20 Prozent wachsen. Das ist eine große Zäsur. Da wieder rauszukommen, wird für die SPD verdammt schwer.

Was heißt das fürs linke Lager?

Die Frage nach dem linken Lager hatte sich eigentlich schon mit der Bundestagswahl erledigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Grünen jetzt noch in eine gespaltene Linkspartei oder in eine gespaltene SPD investieren wollen. Eine Linkskoalition als Konstellation aus SPD, Grünen und Linkspartei ist nicht nur arithmetisch in weite Ferne geraten.