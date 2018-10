Verständigung am runden Leder

Joachim Eggers

Fürstenwalde (MOZ) Es ging heiß und leidenschaftlich her am Sonnabendvormittag in der Edis-Arena. Rasante Dribblings waren ebenso zu bestaunen wie gelungene Torabschlüsse, aber auch gelegentliche Nickeligkeiten. Zum Finale der Fußballpokalserie „Jugend gegen Gewalt – für gelebte Integration“ traten sechs Teams aus ganz Ostbrandenburg an. Das Besondere am Turnier steckt schon im Namen.

Die Teams, teils mit acht, neun Spielern, von denen immer fünf antreten, bestanden größtenteils aus Flüchtlingen, ergänzt von den Oderstadt Kickern aus Frankfurt. Die Freizeittruppe um Torsten Fähnrich, der früher im Vorstand des Vereins „Jugend gegen Gewalt“ mitwirkte, ist aus Spaß dabei, sagte Fähnrich.

Die anderen Mannschaften entstehen oft sehr kurzfristig, auch das der Fürstenwalder Clearingstelle Alma. In ihr spielten am Sonnabend junge Männer aus Somalia, Eritrea, Kenia, Guinea und Afghanistan zusammen, die einander unterschiedlich gut kennen. „Wir reden teils auf Deutsch, teils auf Englisch miteinander“, sagt der 19-jährige Ayman aus Eritrea. „Das Wichtigste ist, dass die sich untereinander verstehen“, sagte Wilfried Bremer, der die Turniere einst aus der Taufe gehoben hatte. Die Verständigung mit den Deutschen klappe schon ganz gut.

Fürstenwaldes Bürgermeister Matthias Rudolph hat die Schirmherrschaft über das Turnier von seinem Vorgänger übernommen. Er kam gegen Ende der Veranstaltung, um den Teilnehmern ihre Pokale zu überreichen und die Sieger auszuzeichnen. „Sport verbindet, das ist ganz wesentlich.“ Er könne sich auch vorstellen, das Turnier nächstes Jahr ein bisschen größer aufzuziehen. Den Gesamtsieg trug am Sonnabend das Team DRK Eisenhüttenstadt davon, das mehr Tore geschossen hatte als der punktgleiche Zweite.