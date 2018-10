Filmische Verbeugung vor der Provinz

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die 15. Provinziale ist am Sonnabend mit der Preisverleihung zu Ende gegangen. Beim Filmfest Eberswalde waren in acht Tagen 39 Wettbewerbsbeiträge zu sehen. Während des Festivals hatten Filmemacher aus Deutschland, Polen, Dänemark, Schweiz, Frankreich und Belgien ihre Werke vor Ort präsentiert. Filmgespräche, die Lange Nacht des Bauernfilms, Lesungen und Konzerte im Festivalclub sowie Sonderprogramme rahmten das Geschehen ein. Beim Festival wurden rund 2200 Besucher gezählt.

Der von einer Jury vergebene Hauptpreis für den besten Dokumentarfilm ist für „Cuando el toro lloró / When the Bull cried / Als der Bulle weinte“ an Karen Vázquez Guadarrama und Bart Goossens, Belgien/Bolivien, gegangen. Ihr Werk stellt Dörfler vor, die in Stollen Marke Eigenbau in den Bergen Boliviens ihr Leben riskieren.

Der Jurypreis für den besten Kurzspielfilm wurde „Alan“ von Mostafa Gandomkar, Iran, zugesprochen, der die Geschichte einer schwierigen Mannwerdung in einem kurdischen Dorf erzählt, dem der Krieg immer näher kommt.

Der Publikumspreis für den langen Dokumentarfilm wurde Dieudo Hamadi, Demokratische Republik Kongo/Frankreich, für „Maman Colonelle / Mama Colonel“ zuerkannt. Den Publikumspreis für den kurzen Dokumentarfilm erhielt Justin Time, Deutschland, für „Slate Stories / Gesteinsgeschichten“. Über den Publikumspreis in der Kategorie Kurzspielfilm konnte sich Amar Kauschik, Indien, für „Aaba / Grandfather / Großvater“ freuen, den Publikumspreis für den besten Animationsfilm hat Micheal Cusack, Australien, geholt – für „After All“.

Den zum zweiten Mal ausgelobte Sonderpreis „Der Stachel“, den die Eberswalder Hochschule für besonders eindrucksvolle filmische Arbeiten über das Thema Nachhaltigkeit vergibt, erhielt Duc Ngo Ngoc, Deutschland/Vietnam, für „Farewell Halong / Lebwohl Halong“ .

Brandenburgs Medienstaatssekretär Thomas Kralinski hat den Machern des Eberswalder Filmfestes Provinziale bescheinigt, einer überaus wichtigen, aber meist nicht ausreichend beachteten Facette des internationalen Filmgeschäfts einen gebührenden Rahmen zu geben. Das festival zeige, welche Kreativität und Kraft in der Provinz stecke. Häufig werde übersehen, dass noch immer mehr Menschen in der Provinz leben als in großen Städten. Nur wenige Filme hätten das Leben in ländlichen Räumen als Hintergrund. Dabei sei die Provinz eine stetige Quelle der Inspiration und der Erneuerung. Daraus positive Energie zu schöpfen, sei für viele gerade in Zeiten der Globalisierung wichtig. „Wir reden also von Provinz im besten Sinne des Wortes“, betonte Thomas Kralinski.