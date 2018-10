Ein Kennenlernen im Team

Elke Lang

Storkow Seit der Fusion mit der Grundschule Storkow 2007 findet im Herbst in der Europaschule ein Tag der offenen Tür statt. Seit fünf Jahren ist dieser immer mit einem Herbstfest verbunden. Am Sonnabend war es wieder soweit.

Im schönsten Sonnenschein ließ es sich auf dem weiten Schulgelände wunderbar basteln, an Trödelständen feilschen, am Grill Wurst essen oder von dem Kuchen probieren, den die Trödler als Standmiete bei den Lehrern Manuela Gacon und Gallus Lehnert abgegeben hatten.

Die Familien mit zukünftigen Erstklässlern zog es vor allem in das Grundschulgebäude. Während Anke Michalski, Flex-Klassenleiterin und Mitglied der Arbeitsgruppe Schulleitung, die Eltern in einem Unterrichtsraum zusammenfasste, um sie mit der Arbeitsweise in Flexklassen vertraut zu machen, waren die Einschüler des nächsten Jahres eine Etage höher bei den Lehrerinnen Birgit Kammer und Kerstin Becker in besten Händen.

Sie hatten Zweitklässler mitgebracht, die sich gemeinsam mit den zukünftigen Schul-anfängern mit Arbeitsblättern aus dem Vorschulbereich beschäftigten. Durch sie wurden sie an das Zählen, Nachzeichnen von Linien, Erkennen von Unterschieden und anderem herangeführt.

Im Eingangsbereich war wieder Dorothea Götze präsent, um über den Religionsunterricht zu informieren. Die Eltern Dennis und Christin Ehlers-Franke waren mit Tochter Carlotta aus Kolpin gekommen. Diese müsste in Bad Saarow eingeschult werden, aber „nach Storkow fährt der Schulbus durch, nach Bad Saarow müsste sie in Reichenwalde umsteigen“, erklärte die Mutter. Nicht nur das ist der Grund, weshalb sie Storkow ins Auge fassen. „Wir sind selbst hier zur Schule gegangen, und uns gefällt das Konzept hier.“

Während in anderen Schulen erst im Januar der Tag der offenen Tür stattfindet, um den zukünftigen Siebtklässlern bei der Wahl ihrer Schule behilflich zu sein, schwört die Europaschule für ihren Schnuppertag auf den Oktober. „Einschulungsuntersuchungen und -gespräche finden schon ab Februar statt, und da müssen auch die Anträge für die siebenten Klassen bereits abgegeben sein“, erklärte Schulleiter Ingolf Knobloch.

Für ihn hat der Tag eine besondere Bedeutung, denn er will nicht nur, dass seine 6. Klassen bei ihm auf der Oberschule bleiben. Er möchte auch die Schüler aus Spreenhagen, die als Alternative die Oberschulen in Fürstenwalde haben, nach Storkow holen sowie aus Prieros, Friedersdorf und Wolzig, Schüler anlocken. Für sie wäre Königs Wusterhausen eine Alternative.

Die Europaschule in Storkow punktet mit reinen Haupt- und Realschulklassen als Alleinstellungsmerkmal. Dazu kommt in der Realschule ab der 9. Klasse Geschichte in englischer Sprache und von der 8. bis 9. Klasse Praxisunterricht an einem Wochentag in wechselnden Betrieben. „Ein Drittel der Schüler kommt bereits aus dem Landkreis Dahme-Spreewald, und unsere 7. Klassen sind zweizügig mit 45 bis 50 Schülern gut gefüllt“, ist Ingolf Knobloch zufrieden. Bei den jetzt sechs ersten Klassen sei sogar in den letzten drei Jahren je eine dazugekommen.

Für die angehenden Siebtklässler stand Michael Maschke, Lehrer der Sekundarstufe 1, Rede und Antwort und hielt Vorträge zu den Angeboten der Schule. 14 Familien aus dem Landkreis Dahme-Spreewald waren gekommen. Fragen gab es zum Stundenplan, zu individuellen Förderungen und zu Abschlussmöglichkeiten. „Die zentrale Frage dieser Eltern war, was sie tun können, um nach Storkow zu kommen, aber wir haben mehr Nachfrage als Plätze“, berichtete Maschke.

Indes führten Nele und Joelle aus der Klasse 8a die Gäste durch den Oberschulteil. „Sie waren erstaunt, wie viele Fachräume es hier gibt“, kann Joelle berichten, und Nele hat beobachtet, dass viele die Raumgestaltungen interessant fanden.