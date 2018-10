Bügel an Bügel aufgereiht

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Kleine und große Schnäppchenjäger kamen am Samstag im Spreepark auf ihre Kosten. Der Kindersachen-Flohmarkt ist mittlerweile eine feste Institution in Beeskow.

Es ist 8.30 Uhr an diesem Samstag im Spreepark. In einer halben Stunde öffnet der 20. Kindersachen-Flohmarkt seine Pforten, doch schon ein paar Frauen sind unterwegs, um nach Kinderklamotten oder Spielsachen für ihren Nachwuchs zu schauen. Darunter ist auch Sina Kubelt. Sie ist schwanger und darf deswegen schon eine Stunde früher bummeln. „Ich finde diese Regelung sehr gut, weil ich dann in Ruhe ohne Gedränge schauen kann“, sagt sie.

Noch wisse sie nicht, ob ihr Kind ein Junge oder Mädchen wird. Aber es seien genug Unisex-Sachen dabei: Sie hebt einen niedlichen Strampler hoch, ihr siebenjähriger Sohn Luca kommt mit einem Spiel um die Ecke. Es sei nicht ihr erster Besuch hier, erzählt Sina Kubelt.

In der Zwischenzeit ist die Schlange draußen vor dem Spreepark deutlich gewachsen. „Das ist normal“, sagt Mitorganisator Jens Grommisch. Er hat gemeinsam mit seiner Frau Maren und dem Ehepaar Lars und Kerstin Kockjoy den Flohmarkt vor zehn Jahren ins Leben gerufen – damals noch in der Kita Biene Maja. Seitdem ist viel passiert: Die Kita wurde schnell zu eng, auch der Platz in der Interimslösung im Seniorentreff habe schnell nicht mehr ausgereicht. Fotos und Texte am Eingang berichten den Flohmarkt-Besuchern davon.

Die vier Hauptorganisatoren haben ein Team von circa 30 Leuten für den Auf- und Abbau und dem Sortieren der Kleidung um sich geschart. „Das ist mit unglaublich viel Arbeit verbunden“, sagt Grommisch. Jedes Kleidungsstück oder Spielzeug wird mit einer Verkäufernummer gekennzeichnet, den Preis bestimmt der jeweilige Verkäufer selbst. So sind Schuhe schon ab drei Euro zu haben, Strampler und Söckchen für zwei.

Wie lange sie noch weitermachen möchten? „So lange wir noch Lust haben und das Gefühl haben, selbst noch Sachen loswerden zu wollen“, sagt Mitorganisatorin Kerstin Kockjoy, deren Zwillinge mittlerweile elf Jahre alt sind. Außerdem hat sie noch eine 15-jährige Tochter.

Das Team sei stolz darauf, wie groß der Flohmarkt mittlerweile geworden ist. Die Schlange morgens scheint den Organisatoren recht zu geben.Und doch sei dieses Mal weniger los als sonst, bedauert Jens Grommisch: „Das liegt wahrscheinlich daran, dass der ursprüngliche Termin verschoben wurde.“

Denn an dem eigentlich angedachten 22. September fand die Ausbildungsmesse im Spreepark statt. Das Problem: Dieser Termin für den Herbstflohmarkt wurde beim letzten Mal im März bereits auf Kärtchen kommuniziert.

Sina Gericke aus Beeskow findet es gut, dass sie hier ohne viel Getummel stöbern kann. Sie ist mit Söhnchen Theo (17 Monate) hergekommen: „Hier ist alles gut sortiert und professionell aufgezogen“, sagt sie, während sie Theo und seinem gerade gefundenen Spielzeug hinterherläuft. Sie schaue vor allem nach Kinderkleidung, da die Kleinen in diesem Alter so schnell aus den Klamotten wüchsen.

Wie bei den vergangenen Märkten gehen wieder 90 Prozent an die Verkäufer und zehn Prozent des Erlöses an soziale Zwecke. „Wir wollen dieses Mal die Beeskower Ortsteile finanziell unterstützen, um das Geld für Kinder einzusetzen“, sagt Jens Grommisch.