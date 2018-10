Porzellanfigur mit Schleimspur

Uwe Stiehler

Cottbus (MOZ) Was soll uns dieses Theaterstück über die gescheiterte Liebe eines Aristokraten zu einer Bürgerlichen noch sagen? Schillers „Kabale und Liebe“ – schon der Titel ist Käse. Kabale – so redet doch keiner mehr. Dann das Thema. Ganz alter Hut.

Was hat die Welt gejubelt, als Prinz Harry vor ein paar Monaten Meghan Markle heiratete. Sie: Amerikanerin, Schauspielerin, Tochter einer afroamerikanischen Mutter, mehr lässt sich doch gar nicht gegen muffige royale Traditionen rebellieren. Und alle fanden es großartig, Herr Schiller. Niemand spann eine Kabale.

Mal abgesehen von Meghans Vater, der wohl gerne auch ein bisschen was vom Rampenlicht seiner Tochter abhaben möchte. Das hat die Hochzeit des Jahres aber nicht gefährdet und die Sympathiewerte des Paares weiter in die Höhe klettern lassen. Sehen Sie, Herr Schiller, Standesgrenzen waren gestern. Heute ist alles cool. Sorry, aber Ihr Stück gehört in die Mottenkiste.

Aus der hat es Jo Fabian nun wieder rausgeholt, hat ihm den Staub aus den Zeilen geklopft, das Drama als dolle Nummer am Staatstheater Cottbus inszeniert und Schiller mit den infernalischen Gesängen von Rammstein gemixt. Liebesgezwitscher mischt sie mit Höllengesang. Denn keiner ist hier ohne Schuld, selbst Luise nicht, die meint, mit einem ganzen Lügenbrief das Richtige zu tun. Chaos ist Folge.

Jo Fabians Interpretation wird polarisieren. Entweder liebt man seine freche Neuformatierung des Klassikers – oder man ist entsetzt darüber, wie er eines der besten Liebesdramen der Literaturgeschichte zerhackt.

Wer nicht entrüstet aus dem Theater rennt, erlebt, wie amüsant Fabian sein Personal durch das Drama führt, das sich zum absurden Theater wandelt. Es wird unterhaltsam, sarkastisch, witzig auch, jawohl, Herr Schiller. Während der Kabale wird gelacht.

Aber es gibt auch Schreckensmomente und Szenen grusligen Wahnsinns, in die Ferdinand von Walter verfällt, als er meint, seine geliebte Luise würde ihn betrügen. Was natürlich Unsinn ist. Sein Vater jammert im Hintergrund: „Junge, komm doch nach Hause, es gibt auch Kekse.“ Doch der sich in einen Dämon verwandelte Ferdinand grunzt und brüllt nur. Der Vater, Präsident von Walter, der zweite Mann im Staat, jammert und bettelt mit seifiger Stimme. Der Sohn hört nicht. Die Intrige, mit der sein Vater und dessen Sekretär Wurm die Untreue Luises herbeifantasiert haben, verteilt ihr Gift in Ferdinands Gehirn. Boris Schwiebert spielt das, als könnte man in seine vernebelten Hirnwindungen schauen. Der Präsident dringt nicht mehr durch zu seinem Sohn und brüllt: „Wurm, du alte Scheiße!“ Ist man erstmal weit genug oben, sind immer die anderen schuld.

Bleiben wir beim Präsidenten, der von Thomas Schweiberer ganz wunderbar gespielt wird. Er ist kalt, tönern und herausputzt wie eine Rokoko-Porzellanfigur und zugleich von fischiger Glitschigkeit. Er kompensiert Dummheit durch Falschheit, das macht ihn so gefährlich. Und wenn Wurm ihn mit seinen Schachtelsätzen belästigt, bekommt der Präsident Sprachpanik. Die Sprache ist ein heikler Punkt in dieser Inszenierung, die beschreibt, wie Sprache missbraucht, ja misshandelt wird, bis sich das Vertrauen in sie erschöpft. Ein Punkt, an dem wir gesellschaftlich gesehen ja gerade angekommen sind. Wahrheiten werden als Fake News beleidigt, Rechercheure als Lügenpresse, während Lügen zu alternativen Fakten erhoben werden. Sprache wird benutzt, um zu verbergen, was man meint. Und zwar mit System und: überall. Wenn Jo Fabian also mit Schillers Sprache spielt wie mit einem Gummiball, wenn er sie ins flapsige Gegenwartsdeutsch transplantiert, dann ist das kein Sakrileg, dann ist das, als würde er uns den Spiegel vors Mundwerk halten, als würde er einen Gipsabdruck von Lippenbekenntnissen nehmen.

Fabian treibt das so auf Spitze, und jetzt wird es richtig interessant, dass seine Schauspieler auf der Bühne aus ihren Rollen gleiten. Sophie Bock ist nicht mehr Luise Millerin, sondern Sophie Bock, Annegret Thiemann spricht als sie selbst und nicht als Lady Milford ins Mikro. Wurm verwandelt sich zurück in Amadeus Gollner und sie diskutieren darüber, warum sie eigentlich die Kammerdienerszene nicht spielen sollen, wo sie doch so politisch brisant und hoch aktuell ist. Menschenhandel gebe es doch heute immer noch, sagt Sophie Bock. Und sie diskutieren diese ganze Szene um verkaufte Soldaten, Korruption im Amt und so weiter aus und bedauern es sehr, dass das alles nun keine Rolle spielen wird auf der Bühne. Da haben wir wieder die Verschleierung durch Sprache.

Nicht nur in dieser Szene sind alle sieben Darsteller hervorragend. Das Stück ist, man kann es nicht anders sagen, exzellent besetzt. Mit diesem Ensemble schwenkt Fabian um, baut zeitlupenartiges Tanztheater ein, in dem die Kraft der Bilder die unsichere Sprache ersetzt. Wobei er zu dieser Unsicherheit selbst beiträgt. Manchmal wird diese Inszenierung so hektisch, dass die Sprache ihr geradezu wegrutscht. Aber sonst: Hut ab vor diesem Experiment.

Vorstellungen: 16. und 18. 10., 28. 11., Staatstheater Cottbus, Kammerbühne, Wernerstr. 60, Cottbus, Tel. 0355 78242424