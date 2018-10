Gesalzenes Suppengrün und scharfe Harissa-Paste

Cornelia Link-Adam

Steinhöfel Im schönsten Sonnenschein und bei 25 Grad haben am Sonnabend ein Dutzend Frauen unterschiedlichen Alters schon an den Winter gedacht: Sie zauberten im „Vorräte“-Workshop im Garten Steinhöfel allerlei leckere Gerichte für die bevorstehende kalte Jahreszeit.

Eingeladen hatten zum Kurs wieder Arne Ihm und seine Mitstreiter vom Buchholzer Verein Landkunstleben. Sie bewirtschaften den riesigen Garten am Rand von Steinhöfel, machen Feste, aber auch Kochkurse. „Jetzt Mitte Oktober drohen die Nachtfröste, da ist es höchste Zeit die Schätze aus den Beeten zu verarbeiten, sich Vorräte anzulegen“, erklärte Arne Ihm als „Hahn im Korb“ dem Dutzend Frauen, die dieses Mal beim Workshop mitmachten. Petra Köhler hatte mit einer Freundin den weitesten Weg. „Wir sind das erste Mal dabei, haben beim Apfelfest schon eine interessante Führung mitgemacht und sind daher heute schon wieder hier“, erzählte die Berlinerin. Der Rest der Frauen waren Stammgäste aus der Region – aus Rauen, Fürstenwalde, Bad Saarow und Buchholz. Alle hatten Lust auf gemeinsames Arbeiten in der Gartenküche. „Und man lernt immer wieder was Neues, das zuhause auch nachgekocht wird“, sagte Ingeborg Günther aus Fürstenwalde.

Gemüse wurde auf vier Arten haltbar gemacht. Arne Ihm, unterstützt von vier jungen Frauen, die im Garten mitarbeiten, kochte mit allen zuerst einen Klassiker – Marmelade aus grünen Tomaten. „Sie sind giftig, aber man muss schon vier Kilo davon roh essen, bis man Bauchweh bekommt“, stellte der Koch-Chef klar. Er empfahl den Verzehr als Marmelade mit einem einfachen Rezept (siehe Kasten).

Am Nachbartisch putzten einige Frauen währenddessen schon sieben Kilo Sellerie, Möhren, Petersilienwurzeln aber auch Lauch. Alles wanderte in die Küchenmaschine und wurde mit knapp einem Kilo Salz vermengt. Damit füllten sich alle weitere Gläser für Daheim. Das eingesalzene Suppengrün hält sich gut ein Jahr im Kühlschrank, sei super für Eintöpfe oder Suppen. Hergestellt wurde auch noch die in Nordafrika weitverbreitete Harissa-Würzpaste aus pürierten Chilis, Tomaten, Tomatenmark, Kreuzkümmel, Knoblauch und Salz. Bedeckt mit Öl ist es lange haltbar, ideal für gegrilltes Fleisch und Geflügel.

Kaum hatten sich alle mit frischem Brot und grünen Tomatenscheiben aus der Pfanne gestärkt, gab es zum Abschluss des fünfstündigen Workshops eine Premiere: Gemüse wurde fermentiert. Rote Beete mit Meerrettich, Äpfel mit Wacholderbeeren, aber auch Schwarzwurzeln mit Chili kamen als Scheiben oder Stifte in die Gläser, wurden mit dreiprozentiger Salzlake bedeckt. Warm stehen und gären muss die Beilage für Eintöpfe und Salate nun mindestens eine Woche.