Auf Stadtjagd mit einem Greifvogel

dpa

Berlin (dpa) Es ist kurz nach Sonnenaufgang. Im Berliner Park rund um das Schloss Charlottenburg ist es noch ruhig. Die ersten Jogger drehen ihre Runden, als Andrea Badouin mit Falkendame Thora auf dem Arm den Stadtpark betritt. Thora ist aufgeregt. Es ist eine ihrer ersten Runden draußen. Den Sommer über hatte sie Pause. Für Greifvögel hat die Saison begonnen – es geht auf wieder Beizjagd.

Andrea Badouin ist mit ihrer Teampartnerin, wie sie Thora nennt, nicht allein. Freundin Katja Heumann begleitet sie. Die 40-Jährige hat ihre zwei Jagdhunde Luna und Angel dabei. Neben Heumann steht eine Kiste. Es rappelt und schabt darin. Die Jägerin hat ihre drei Frettchen mitgebracht. Für den sechs Monate alten Merlin ist es heute die erste Jagd.

Etwa zwei bis drei Mal wöchentlich geht Badouin mit ihrer Habichtdame in der Beizsaison von September bis etwa März auf Jagd. Mit einem Bekannten teilt sie sich ein Jagdrevier im Brandenburger Forst. Auf Einladung der Eigentümer geht es aber regelmäßig auch in den Schlosspark Charlottenburg. Dann werden Kaninchen gejagt. „Die Jagd mit den Tieren soll den Bestand im Park dezimieren“, erklärt Heumann. Für die Stadtjagd brauchen sie eine Genehmigung der Berliner Forste.

Im Schlosspark Charlottenburg haben sich die zwei Frauen mit ihren Tieren auf die Suche nach dem Wild gemacht. Die Hunde sind von der Leine los. Gezielt rennen sie zu einem Kaninchenbau in ein Gebüsch. Heumann lässt die Frettchen aus ihrem Käfig. Schnell sind die kleinen, grau-weißen Tiere im Gebüsch verschwunden. Es ist still. „Sie sind noch drin“, ruft Heumann der in einigen Metern Entfernung wartenden Badouin zu. Thora blickt aufgeregt hinüber zum Busch. Sie weiß, worum es hier heute geht.

Dann plötzlich schießt ein Kaninchen hervor. Badouin und Heumann wissen, wo die flüchtenden Tiere entlang rennen und haben sich entsprechend positioniert. Heute aber haben sie kein Glück. Das Kaninchen rennt im Zickzack durchs Gebüsch, bis es aus den Augen verschwindet. Heumann ruft die Frettchen zurück. Die hören sofort.

Es sind mittlerweile mehr Leute im Park unterwegs. Immer wieder halten Spaziergänger und Jogger an, bestaunen die Habichtdame. Thora ist aufgeregt. Ihr Schnabel ist leicht geöffnet. Ihre roten Augen funkeln. Der grau-weiß gesprenkelte Brustkorb bebt auf und nieder. „Ihr macht hier also so eine Art Ungezieferbeseitigung?“, fragt ein Spaziergänger im beigefarbenen Mantel. „Wir kümmern uns um den Bestand, und dass sich keine Seuchen ausbreiten“, antwortet Heumann lächelnd. Es sei eine natürliche Art der Jagd – ohne Waffen. „So wurde schon gejagt, bevor es Feuerwaffen gab“, fügt sie hinzu.

Die Beizjagd – die Jagd mit abgerichteten Greifvögeln auf freilebendes Wild in seinem natürlichen Lebensraum – gibt es laut der Deutschen UNESCO-Kommission seit mindestens 3500 Jahren. 2016 wurde die Falknerei in die Liste des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Das Zähmen und Abrichten sowie Einjagen eines Beizvogels sei ein sensibler Prozess, bei dem sich der Greifvogel langsam und nur mit positiven Erfahrungen und Belohnungen an den Falkner gewöhnt, schreibt die Organisation auf ihrer Internetseite.

Zu der Haltung eines Greifvogels gehört mehr als nur die Beizjagd. „Die Bell“, das Glöckchen, dass das Tier bei seinen Flügen am Bein trägt, sowie auch das Geschirr seien in Handarbeit gefertigt worden, sagt Falknerin Badouin. Ebenso auch das Rundreck, auf dem Habichtdame Thora in ihrem Zuhause im brandenburgischen Brieselang sitzt, sowie die Transportbox. „Die Falknerei lebt von Weitergabe, Erziehung und Erfahrung“, sagt Badouin. Ein Jahr lang sei sie bei einem Falkner mitgelaufen, bevor sie die Falknerprüfung ablegte. Heute hilft sie selbst jungen Falknern bei der Aufzucht der Vögel.

So offen und verständnisvoll wie der Spaziergänger sind nicht alle Begegnungen bei einer Stadtjagd, erzählt Badouin. „Manche denken, wir wollen hier Tiere ausrotten“, sagt sie. Sie würden die Singvögel verscheuchen, habe sich Jagdkollegin Heumann anhören müssen. Manche rufen sogar die Polizei. Daher informiert Badouin vor jeder Jagd selbst die Behörden.

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) fordert in seinem jüngsten Papier über die Ausrichtung der Jagd, die Beizjagd abzuschaffen. Das Halten und Abrichten von Greifvögeln sowie die Jagd mit ihnen widersprechen dem Natur- und Tierschutz, heißt es dort.

Heinz Kowalski, Sprecher des Bundesfachausschusses Ornithologie und Vogelschutz beim Nabu, differenziert: „Es sind freilebende Vögel, die in die freie Natur gehören.“ Sie an Ketten in Käfigen zu halten, sei keine artgerechte Haltung, sagt der 72-Jährige. Werden die Vögel aber im Sinne des Naturschutzes eingesetzt, zum Beispiel um bei Überpopulation Kaninchen zu jagen oder an Flughäfen brütende Vögel zu verscheuchen, sei dies in Ordnung. „Wir lehnen nicht alles ab“, sagt Kowalski. Wenn die Vögel aber nur als Hobby und zum reinen Vergnügen gehalten werden, sei das nicht in Ordnung.

Für den Vorsitzenden des Landesverbandes des Deutschen Falkenordens (DFO) Brandenburg und Sachsen-Anhalt, Oliver Peipe, ist die Definition der Beizjagd ganz entscheidend. Die Jagd mit dem Greifvogel auf frei lebendes Wild differenziere die Falknerei von bloßer „Spielerei“ wie Flugvorführungen, sagt der Falkner. Wenn die Vögel nur auf Flugshows fliegen dürften, sei das kein artgerechter Umgang, sagt auch Andreas Lehmann, Vorsitzender des Verbandes Deutscher Falkner Brandenburg (VDF). „Das ist Kommerz und geht gehörig in die Hose.“