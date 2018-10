Neue Wege für den Konradsberg

Roland Becker

Hennigsdorf (HGA) Der Konradsberg, seit der Umgestaltung 1996 auch Stadtpark genannt, ist in die Jahre gekommen. Davon zeugen in positivem Sinn die alten Bäume. Doch die Wege sind besonders bei schlechtem Wetter eine Zumutung. Daher sollen diese voraussichtlich im Sommer und Herbst 2019 neu gestaltet werden.

Ob es dazu tatsächlich kommt, ist allerdings davon abhängig, dass das Land das Vorhaben finanziell unterstützt. Um die Fördermittel zu erhalten, greift die Stadt auf einen kleinen Trick zurück. Zum Förderprogramm „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ zählt auch die Modernisierung überregionaler Radwege. Hennigsdorf hat dabei das Glück, dass die Route des touristischen Radwegs Historische Stadtkerne direkt durch den Park führt.

Im Visier hat die Stadtverwaltung einerseits den Hauptweg, der von der Fontanestraße bis zum Friedhof führt, aber auch die beiden Anschlüsse an die Parkstraße. „Die wassergebundene Decke ist in großen Teilen verschlissen und abgetragen. Der Schotter liegt offen“, wird der Zustand in der Beschlussvorlage beschrieben, über die die Stadtverordneten während ihrer nächsten Sitzung abzustimmen haben. Nachzutragen bleibt, dass auch die Einfassungen aus Beton teilweise herausgerissen sind. Der Hauptweg soll künftig eine Breite von drei Metern haben und asphaltiert werden. Die von der Parkstraße kommenden Wege werden einen halben Meter schmaler ausfallen.

Um den Charakter eines Parks zu unterstreichen, sollen an den beiden Haupteingängen und an den Wegekreuzungen kleine Ruheplätze entstehen, die mit Bänken und Bügeln zum Anschließen von Fahrrädern ausgestattet sind. Es ist vorgesehen, diese Plätze mit Betonsteinpflaster zu befestigen. Zudem wird aus dem Bürgerhaushalt 2018 ein Trimm-Dich-Pfad angelegt.

Ohne dass darauf in der Beschlussvorlage näher eingegangen wird, sollen auf dem Konradsberg auch Bepflanzungen und das Aussäen von Rasen erfolgen. Dafür sind jedenfalls 11 000 Euro geplant.

Insgesamt soll die Aufwertung der Parkanlage 350 000 Euro kosten. 210 000 Euro könnten davon im günstigsten Fall durch das Land gefördert werden. Es ist vorgesehen, den Förderantrag Ende November zu stellen und zeitgleich bereits mit der Planung und der Vorbereitung der Ausschreibung zu beginnen. Die Aufträge selbst werden aber erst ausgeschrieben, wenn der Förderbescheid vorliegt. Dadurch könnte Hennigsdorf in die unangenehme Lage versetzt werden, erst im zweiten Quartal 2019 die Arbeiten vergeben zu können. Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre ist bekannt, dass zu diesem Zeitpunkt die Auftragsbücher vieler Unternehmen bereits gut gefüllt sind. Die Folge: Die Preisangebote liegen dann oftmals deutlich über dem, was sich die Stadt erhofft hat.