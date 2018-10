Mädchen nach Hundebiss schwer verletzt

Tilman Trebs

Hennigsdorf (MOZ) Ein zehnjähriges Mädchen ist am Sonntag auf einem Spielplatz an der Rigaer Straße von einem Hund gebissen und schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei hatte das Kind in der Mittagszeit mit dem Kroatischen-Schäferhund-Border- Collie-Mix gespielt, als der Hund dem Mädchen unvermittelt ins Gesicht biss. Das Kind wurde dabei so schwer verletzt, dass es in ein Berlinre Krankenhaus gebracht werden musste.

In Gutengermendorf verletzte bereits am Sonnabend ein Labrador einen anderen Hund und dessen Halter. Der Labrador war auf einem Bauernhof aus einem Auto ausgebüxt und auf den anderen Hund sowie dessen Halter losgegangen. Gegen die Hundehalterin wird nun zum Verdacht der Körperverletzung ermittelt.