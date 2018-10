Stefan Klug

(MOZ) Mit sechs Jungtieren hat Gepadrin Maleika einen ungewöhnlich großen Wurf. Die Freude darüber würde sich bei ihr, wenn sie könnte, in Grenzen halten. Denn Geparden betreuen den Nachwuchs die ersten 18 Monate lang, alles andere als eine einfache Aufgabe bei so einer Rasselbande. Doch die Sache lässt sich gut an. Als ständiger Wegbegleiter erweist sich der Hunger, denn sechs Mäuler brauchen reichlich Nahrung. Doch während die Mutter jagt, ist niemand bei den Kleinen, auf die wiederum andere Bewohner der Savanne ein Auge geworfen haben. Fressen und gefressen werden ist hier alltäglich Praxis. Und so, wie Maleika auch der Schnelligkeit wegen, vor allem nach Jungtieren Ausschau hält, machen es die Fressfeinde der Raubkatze ebenso. Wenn die Heranwachsenden in die Selbstständigkeit gehen, werden nicht mehr alle Geschwister unter ihnen weilen.

Keine Frage, Matto Barfuss liefert spektakuläre Bilder. Er ist meist ganz nah dran und vermag so im Zeitraffer eine Geschichte zu erzählen, wie sie in den Weiten Afrikas wohl alltäglich ist. Dazu gehört aber auch der stete Kampf ums Überleben, sowohl was die Suche nach Futter wie auch die Abwehr von Feinden betrifft. Maleika wird einige ihre Kleinen verlieren, das gehört zur Wirklichkeit dazu und mag vor allem jüngere Zuschauer schmerzen, da man schnell die kleinen Fellknäuel ins Herz geschlossen hat. Andererseits ist „Maleika“ ehrlich genug zu zeigen, dass auch die Heldin vor allem auf den Nachwuchs anderer Gattungen Jagd macht, einfach weil es für sie einfacher ist, Jungtiere zu reißen.

Ein sehr gelungene Tierdoku, die mit seltenen und teils auch spektakulären Bildern zu überzeugen weiß. Barfuss verzichtet soweit es geht auch Todesszenen, so dass die Altersfreigabe in Ordnung geht. Das Bild ist natürlich und stellt die Savanne allumfassend dar. Sehenswert und dramatisch.

Gerne: Doku; FSK: 0.A.; Laufzeit: 106 Minuten; Verleih: Camino; Regie: Matto Barfuss; D 2017

