Bunt wie der Herbst selbst

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Kinderkleider aus Königin Luises Zeiten leuchteten in der Herbstsonne, ein Clown trieb seine Späße, lustige Kürbisgesichter und Fabelwesen aus Naturmaterialien wurden bewundert. Es war wieder eine bunte Mischung aus Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie auf und an der Ketziner Freilichtbühne, die die Stadt am vergangenen Wochenende gemeinsam mit dem Jugendclub und Mikado zum traditionellen Herbstfest vorbereitet hatte.

Überraschend anzusehen war dann doch, dass sich gleich drei Väter gleichzeitig um Originalität bemühten, und zwar beim Kürbisschnitzen. Da durfte Emma gemeinsam mit ihrer Mama Carolin Bittner aus Zachow zunächst nur zusehen, wie Papa Manuel mit den Schnitzutensilien ein lustiges Kürbisgesicht gestaltete. „Das kommt auf das Fensterbrett“, legte Emma dann auch gleich fest.

Welche Kleider, Schuhe und Handschuhe die kleinen Prinzessinnen trugen, als sie vor mehr als 200 Jahren durch das Paretzer Schloss wandelten, zeigte die heutige Schlossherrin, Kastellanin Evelyn Friedrich, und erzählte den Besuchern auch gleich, dass es am 4. November eine ganz spezielle Führung geben wird. Ob die Königin mit den Fingern essen und ihre Suppe ausschlürfen durfte und ob der König am meisten zu essen bekam, sind einige der spaßigen Fragen, die beantwortet werden sollen, wenn es um die Tischsitten im Wandel der Zeit geht.

Und weil Herbst ist, macht dem Nachwuchs das Sammeln der reichlich zu findenden Naturmaterialien besonderen Spaß – und noch mehr, daraus allerlei zu basteln. So freute sich Kerstin Engelhardt von Mikado über die Kreativität der Kinder beim Gestalten von allerlei Fabelwesen. Sie hatte die Aktion gemeinsam mit den Kindern vorbereitet.

Kreativität war an diesem Nachmittag sowieso gefragt. Gleich daneben hatte Eddie gemeinsam mit Mama Nicole Giese gerade einen Stoffbeutel für die Omi bunt bedruckt und Mandy Volkmann musste aufpassen, was Töchterchen Emma mit den zahlreichen Utensilien des Clowns so anstellte. Wie eigentlich immer bei derartigen Anlässen, boten die Jugendlichen die Getränke gleich aus dem Fenster ihres Jugendclubs an, während der Kinder- und Jugendrat der Stadt das Backen duftender Waffeln übernommen hatte. Andere ließen sich das technische Innenleben des Löschfahrzeugs der Ketziner Feuerwehr erklären oder tobten auf der Hüpfburg. Ein Programm bunt wie der Herbst selbst auf dem Ketziner Herbstfest.