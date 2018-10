Polizei schließt nach Geiselnahme terroristischen Hintergrund nicht aus

dpa-infocom

Köln (dpa) Die Polizei hat nach der Geiselnahme im Hauptbahnhof einen terroristischen Hintergrund nicht ausgeschlossen. Ermittelt werde aber "in alle Richtungen", sagte die stellvertretende Polizeipräsidentin Miriam Brauns am Montag. Nach Polizeiangaben wurde am Tatort ein Ausweisdokument gefunden, das auf einen 55-jährigen Syrer ausgestellt ist. Noch nicht endgültig gesichert war aber, ob das Dokument zu dem bei dem Polizeieinsatz lebensgefährlich verletzten Geiselnehmer gehört.

Der Ausweis wurde den Polizeiangaben zufolge im hinteren Bereich der Apotheke gefunden, in dem sich der Mann mit seiner Geisel verschanzt hatte. Der Aufenthaltstitel sei von der Stadt Köln ausgestellt worden. Der syrische Staatsangehörige, auf den er ausgestellt ist, habe eine Duldung in der Stadt bis Mitte 2021 erhalten.

Beim Zugriff der Einsatzkräfte habe der Täter die Frau massiv bedroht und versucht, sie anzuzünden. Dies hätten die Einsatzkräfte verhindert. Der Mann habe eine Schusswaffe in der Hand gehabt, noch unklar sei, ob es sich um eine echte Waffe oder einen Gasrevolver handelte. Er soll auch mehrere Gaskartuschen genutzt und in der Apotheke im Hauptbahnhof gelagert haben. Es seien blaue Campinggaskartuschen und Brandbeschleuniger gefunden worden,