Erinnerung an ein Berliner Original

Grund zur Freude: Lilo Giebken (l), Witwe des Schauspielers Günter Pfitzmann (1924 - 2003), Schauspielerin Brigitte Grothum (M) sowie Sohn Andreas Pfitzmann stehen unter der neuen Gedenktafel. Sie wurde am Montagnachmittag in der Zietenstraße angebracht, einstiger Drehort der ARD-Serie „Praxis Bülowbogen“. © Foto: dpa/Jens Büttner

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Er verkörperte das Berliner Original, wie man es heutzutage nur noch selten antrifft. Mit Herz und Schnauze spielte sich Günter Pfitzmann als Doktor Brockmann in die Seelen von 16 Millionen Zuschauern. An seiner damaligen „Filmpraxis“ am Bülowbogen erinnert seit Montag eine Gedenktafel an den Schauspieler.

Dass Berlin eine Hauptrolle in „Praxis Bülowbogen“ spielt, wird schon im Vorspann klar. Zu romantischer Musik schwenkt die Kamera von der Arztpraxis über die Straßen und Plätze West-Berlins in den späten 80er-Jahren. Zwischen Bildern der Hochbahn und Gedächtniskirche werden Passanten aller Couleur eingeblendet, arme und reiche, biedere Pärchen und bunte Vögel. Und auch in der Serie selbst taucht Dr. Brockman in alle Milieus ein, wenn er versucht, mehr als die körperlichen Beschwerden seiner Patienten zu heilen und abends bei den Hausbesuchen im Schöneberger Kiez Tacheles redet.

„Er gab den (West)-Berliner, wie der Rest von Deutschland ihn sich vorstellte: einen gutmütigen Dickkopf mit Kodderschnauze und einem Herzen so groß wie der Wannsee“, sagte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Montag in der Zietenstraße 22. Dort, im verkehrsberuhigten Kiez, unweit des Nollendorfplatzes, wurden von 1987 bis 1996 die 107 Folgen der ARD-Kultserie gedreht. An dem Eingang des Gründerzeithauses mit seinen markanten Säulen erinnert nun eine Gedenktafel an Pfitzmann.

Eine späte Ehrung. Im Jahr 2014 scheiterte der Versuch, am Schöneberger Bülowbogen einen neuen Weg nach dem 1924 in Berlin geborenen und 2003 auch hier verstorbenen Schauspieler zu benennen. Der Kultur-Ausschuss des Bezirks hatte den Antrag mit der Begründung abgelehnt, dass man Straßen und Plätze aus Gründen der Gleichberechtigung lieber mit Frauennamen versehen wolle. Im April vergangenen Jahres wurde dann ein kleiner Platz in Nikolassee in der Nähe seines Wohnhauses nach Pfitzmann benannt.

Aufgewachsen ist er in Neukölln. Als er sechs Jahre alt ist, trennen sich die Eltern. Günter bleibt bei seinem Vate. Nach dem Abitur wird er zum Kriegsdienst einberufen, aus dem er mit einer schweren Beinverletzung zurückkehrt. Sein Traum, Sportlehrer zu werden, ist damit zerstört. „Gemäß der Devise seiner späteren Rollen: nur nicht unterkriegen lassen, orientierte er sich um“, geht Lederer noch einmal auf Stichpunkte von Pfitzmanns Biografie ein.

Der nimmt 1945/46 Unterricht an Fritz Kirchhoffs Schauspielakademie. Schon während der Ausbildung feiert er sein Bühnendebüt als Pylades in „Iphigenie auf Tauris“ am Landestheater in Potsdam. Der Beginn einer großen Karriere, die ihn an berühmte Theater in Berlin, München und Hamburg führt.

1949 gründet Pfitzmann gemeinsam mit Wolfgang Gruner und Achim Striezel die „Die Stachelschweine“. Mit der Kabarettgruppe steht er bis 1957 im Europa Center auf der Bühne. Der „Komödie am Kurfürstendamm“ bleibt er dagegen bis in die 80er-Jahre treu.

Zudem wirkt der Schauspieler in über 50 Filmen für Kino und Fernsehen mit. Sein Durchbruch ist das Antikriegsdrama „Die Brücke“, in der Pfitzmann einen Unteroffizier spielt und sich einmal von einer anderen, nicht komischen, Seite zeigen kann.

Dazu kommt seine besondere Stimme. So ist er nicht nur Synchronsprecher für Kirk Douglas, sondern wird auch als Rezitator gefeiert, der Werke von Joseph Roth, Kurt Tucholsky oder Erich Kästner perfekt betonen kann.

„Seine Paraderolle war aber der Berliner mit Herz und Schnauze“, betont Klaus Lederer. So wie Pfitzmann ihn als Otto in „Drei Damen vom Grill“ (1977-1985) verkörperte, in der Familienserie „Der Havelkaiser“ (1994-2000) oder eben als Dr. Brockmann.

In einer Folge von „Praxis Bülowbogen“ klauen Jugendliche auf der Straße dessen dicke schwarze Arztasche. „Ich fühle mich irgendwie mitverantwortlich“, sagt Brockmann darauf zu seiner Lebensgefährtin, die sowieso schon genervt ist, weil er immer viele Überstunden leistet. „In meinem Kiez begehen Kinder Raubüberfälle. Da kann ich nicht so tun, als ob mich das nichts angeht“, bleibt er stur und engagiert sich auch noch als Jugendhelfer. Pfitzmann konnte diesen knurrigen, aber immer gutmütigen Patriarchen so überzeugend spielen, weil das Kämpfertum und der Humor seiner Rollen tief in ihm selbst angelegt waren.