Flade wieder Reservats-Chef

Andreas Wendt

Chorin (MOZ) Nach dreijährigem Kampf vor Gerichten ist der Leiter des Biosphärenreservats Schorfheide-Chorin (Barnim), Martin Flade, am Montag an seinen alten Arbeitsplatz zurückgekehrt. Flade war 2015 auf einen anderen Posten im Landesamt für Umwelt versetzt worden, was das Landesarbeitsgericht nach mehreren Verfahren als willkürlich einschätzte und für unwirksam erklärte. In zwei Gerichtsverfahren sei dem Land rechtliches Fehlverhalten bescheinigt worden, teilt der Naturschutzbund Nabu mit.