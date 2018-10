Entlastung ist möglich

Berlin (MOZ) Nach Jahren, in denen die Ökostrom-Umlage immer nur noch teurer wurde, klingt das zweite Jahr mit einer Senkung gut. Leider nur läuft das Ganze auf ein Nullsummenspiel heraus – denn zugleich frisst eine andere Umlage, die für Windkraft auf dem Meer bestimmt ist, die Senkung wieder auf. Dazu steigen die Großhandelspreise. Haushalte dürften so 2019 für Strom nicht weniger, sondern mehr bezahlen.

Das passt zu 18 Jahren Ökostromförderung: Selbst wenn Subventionen für neue Wind- oder Solaranlagen abgeschmolzen werden, geht es mit dem Strompreis für die Privathaushalte nach oben. Während sich ein wachsender Teil der Industrie an Rabatten erfreuen kann.

Das muss nicht so bleiben. Steuern, Abgaben, Umlagen machen mehr als die Hälfe des Endpreises für Privatleute aus. In Frankreich begnügt sich der Staat mit gut einem Drittel, in Holland mit einem Viertel. Wer die Steuerlast reduziert, entlastet Verbraucher genauso wie den Mittelstand. Und könnte die Bevorzugung großer Konzerne beenden, indem der Tarif für alle gilt. Steuerentlastung und Gerechtigkeit versprechen Politiker ja gern – hier ließe sich das umsetzen. Damit würde beim Bürger ein Plus von Geld und Glaubwürdigkeit ankommen.