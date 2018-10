Von der Parteien- zur Eventdemokratie

Berlin (MOZ) Es ist noch nicht mal vier Jahre her, da wurde „Wetten, dass?“ eingestellt. Die Sendung war lange Zeit ein Fernsehereignis, das ein Millionen-Publikum quer durch alle Altersgrenzen und soziale Schichten begeistern konnte. Am „Wetten, dass?“-Samstagabend setzte sich Deutschland ans TV-Lagerfeuer und freute sich vereint an Show und Stars. Vorbei, heutzutage gondeln die Zuschauer durch die sozialen Medien, bestellen sich ihr eigenes Programm und erwarten mehr Kick im Medienkonsum.

Wenn man so will, sind die Volksparteien die Samstagabendshows der Politik. Gar nicht so lange her, dass da für jeden was dabei war, dass Partei Heimat und Beschäftigung für viele war. Doch wie es scheint, sind die Zeiten vorbei. Mit der Wahl in Bayern haben die Wähler auch die letzte Bastion der alten Ordnung sturmreif gestimmt. Die CSU ist nicht mehr Bayern, und Bayern nicht mehr die CSU.

Nein, die Deutschen schalten schneller um und schneller aus, auch politisch. Gerade weil es ihnen gut geht, verliert das Vertraute seinen Reiz, wird das Neue interessanter. Könnte es nicht sein, dass der ewige Sommer und die heiße Diskussion über den Klimawandel verantwortlich für die Stimmengewinne der Grünen sind? Gibt es dadurch vielleicht einen Effekt wie 2011, als der Unfall in Fukushima die Ökopartei in Baden-Württemberg an die Macht brachte? Bedeutet den Wählern eine momentane Stimmung mehr, als eine längere Betrachtung von Politik?

Es ist zumindest vorstellbar. Mit diesem Ansatz würde sich der Aufstieg der AfD erklären lassen, die sich ja bereits tief im demoskopischen Staub befand bevor die Flüchtlingskrise sie wiederbelebte. Auch die anhaltende Erfolgslosigkeit der SPD, beschleunigte sich, als die Arbeitslosigkeit immer tiefer sank und die sozialen Sicherungssysteme immer stabiler wurden.

Die Parteiendemokratie wandelt sich zu einer Art Stimmungs- und Eventdemokratie. Gewählt wird, wem es gelingt, die Welle des Augenblicks für sich zu kapern. Das muss nichts schlechtes sein, ist aber auch nicht ungefährlich für die Demokratie. Auch die Bundesrepublik ist vor einem Wahlverwandten Donald Trumps nicht gefeit, dessen einzige Methode die Eventpolitik ist. Nicht umsonst hat er seine zweite Karriere im modernen Fernsehen gemacht.