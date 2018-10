30 Frauen und zwei Jubiläen

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Gleich zwei Jubiläen feiert der Frauenchor Erkner am Sonnabend mit einem Festkonzert: Der Chor wird 50 Jahre alt – und wird seit 25 Jahren von Thomas Mahler aus Müggelheim geleitet.

Am ersten Advent herrscht in Erkner schon mal klirrende Kälte. Das Lichterfest wärmt aber zumindest die Herzen. Mit ihrer Hymne aus diesem Anlass immer dabei ist der Frauenchor Erkner. Ein Archiv-Foto von 2014 zeigt die dick eingemummelten Frauen und ihren Leiter Thomas Mahler. Trotz der eisigen Temperaturen ist die Fröhlichkeit auf den Gesichtern der Sängerinnen zu erkennen.

Die beseelende und bereichernde Wirkung des gemeinsamen Singens beschwört auch Bärbel Seiffert. Die 75-Jährige hatte bis voriges Jahr den Vereinsvorsitz inne und nennt einen dicken Leitz-Ordner voller Fotos, Zeitungsausschnitten und anderen Erinnerungsstücken ihr eigen. Sie freut sich heute noch auf jeden Mittwoch. Denn dann treffen sich die rund 30 Frauen um 19.30 Uhr zur allwöchentlichen Chorprobe im Mehrzweckraum der Stadthalle. Meist wird der Raum schon eine halbe Stunde früher aufgeschlossen, „dann ist Zeit zum Quatschen“, sagt Bärbel Seiffert. Für sie ist der Chor wie Familie.

Dass der Reiz des Chorgesangs auch bei Jüngeren noch verfängt – dafür steht Dana Voigt. Die 43-Jährige ist die jüngste Sängerin und am 1. April 2015 dazu gestoßen. Die Erkneranerin arbeitet als Bürokauffrau bei einer Spedition, hat zwei Kinder an der Schwelle zum Erwachsenen-Alter – und hat sich irgendwann an die Kindheits-Tage erinnert, als sie im Schulchor sang. „Da ist etwas verloren gegangen“, hatte sie festgestellt – jetzt hat Dana Voigt es zurück. Volks- und Herbstlieder hat sie am liebsten. „Wenn man beschwert zur Probe geht, kommt man erleichtert heraus“, sagt Dana Voigt.

Was die Frauen singen, wählen sie in Zusammenarbeit mit ihrem Leiter Thomas Mahler aus, folgen oft dessen Vorschlägen. Der praktizierende Logopäde steht dem Gesangsensemble nunmehr seit 25 Jahren vor, kommt jeden Mittwochabend aus Müggelheim nach Erkner. Für dieses Engagement hat ihn die Stadt jüngst bei der alljährlichen Ehrung aus Anlass des Jahrestags der deutschen Einheit gewürdigt.

Entstanden ist der Chor einst als Singegruppe innerhalb des Verbandes der Kleingärtner, Siedler und Kaninchenzüchter Erkner. Heute singen die Frauen in Reha-Kliniken, Senioren- und Behinderteneinrichtungen. Ein größeres Publikum erreichen sie bei den großen Auftritten wie dem traditionellen Eröffnungskonzert der Erkneraner Chöre zum Heimatfest, beim Kolonistenfest und natürlich bei den regelmäßigen Frühjahrs- und Adventskonzerten im Rathaus. 90 bis 100 Zuhörer erleben dort ein buntes Programm, moderiert von drei Mitgliedern: Waltraud Catholy, Heidemarie Schwanitz und Irmgard Kunze. Heidemarie Schwanitz war es auch, die ein Jubiläums-Lied für den Chor schrieb, zur Melodie „My Fair Lady“. Gesungen haben es die Frauen schon vor zehn Jahren, zum 40. Jubiläum, es soll aber auch aufs 50. gemünzt werden. „Mit nem kleenen Stückchen Glück / klingt es gut und wird ein großer Hit!“, heißt es da, und das dürfte auch am Sonnabend gelten.

Konzert zum 50. Jubiläum des Frauenchors am 20. Oktober, 15 Uhr, in der Genezareth-Kirche.