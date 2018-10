Von Klassik über Swing bis Pop

PM

Seelow (dos) Am Donnerstag findet im Kulturhaus das 5. Galakonzert des Landespolizeiorchesters Brandenburg statt. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Die Polizeiinspektion Märkisch-Oderland möchte mit diesem Konzert im Zusammenwirken mit dem „Martin-Heinze-Fonds“ ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie externen Partnern danken, so Polizeidirektor Sven Brandau. Gleichzeitig seien alle interessierten Bürger zu dieser musikalischen Darbietung eingeladen.

Michael Heller ist ein besonderes Extra an diesem Abend. Gemeinsam mit den 45 Musikerinnen und Musiker sowie Orchesterleiter Christian Köhler möchte er dafür sorgen, diesen Abend zu einem echten Kultur- und Bildungserlebnis für Jedermann werden zu lassen. Es wird ein bunter Abend, der vor allem mit Vielfalt lockt: So erklingen Stücke von Klassik über Swing bis hin zu Pop.Der Eintritt zu dem Galakonzert ist frei. Der „Martin-Heinze-Fonds“ als Mitveranstalter freut sich jedoch über eine Spende. „Der Fonds erinnert an den ersten Polizeibeamten im Land Brandenburg, der in seiner Diensterfüllung in der Nacht vom 19. auf den 20. August 1995 ermordet wurde“, erklärt Ulrich Papperitz vom Martin-Heinze-Fonds.

Aus diesem Fonds werden unter anderem Witwen und Waisen von im Dienst ums Leben gekommenen Polizeivollzugsbeamten oder Polizeibeamte unterstützt. Zudem erhalten jene Zuwendung, die durch Einsätze dienstunfähig geworden sind bzw. erhebliche gesundheitliche Nachteile erlitten haben.

Anmeldung fürs Konzert unter Tel. 03341 330 1016 oder per Email: andreas.precht@polizei.brandenburg.de übermitteln, Infos unter www.martin-heinze-fonds.de