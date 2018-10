Dürrehilfen nur spärlich abgerufen

Jörg Kühl

Beeskow Die Landwirte in Oder-Spree müssen einen dramatischen Einbruch der Ernteerträge verkraften. Allein der Mais ist im Vergleich zum ebenfalls schon schlechten Vorjahr um 45 Prozent eingeknickt. Der Bauernverband beklagt bürokratische Hürden und unflexible Fristen bei der Beantragung von Hilfen.

Vielerorts blühen die Felder. Um den Boden zu verbessern, haben die Bauern stickstoffbindende Zwischenfrüchte angebaut: Senf blüht zur Zeit leuchtend gelb, ähnlich wie die Rapsblüte. Phacelia leuchtet violett, ähnlich Lavendel. Die saftige Blüte darf nicht darüber hinwegtäuschen: Das Landwirtschaftsjahr 2018 ist für die meisten Landwirtschaftsbetriebe in Oder-Spree eine Katastrophe. Gegenüber dem bereits schon schwachen Vorjahr sind die Erträge in fast allen Fruchtarten abermals eingeknickt. Am schlimmsten traf es den Mais, der gegenüber dem Vorjahr nur die Hälfte abgeworfen hat.

Das Land hatte bereits im Sommer Dürre-„Soforthilfen“ angeboten: Fünf Millionen Euro stellt Potsdam für den Zukauf von Futtermitteln zur Verfügung. Antragsschluss war diese Woche Montag. Davon haben nach Kenntnis des Kreisbauernverbands Oder-Spree in der Region aber nur eine Handvoll Betriebe Gebrauch gemacht. Wie der Geschäftsführer Karsten Lorenz einschätzt, sind dafür bürokratische Hürden mitverantwortlich. So wurde der Zukauf von Futtermitteln erst ab dem 1. August gefördert. Mancher Betrieb benötigte es jedoch schon früher. „Die Bauern haben sich, wenn sie konnten, gegenseitig geholfen.“ Es habe auch Rinderhalter im Kreis gegeben, die zu Notverkäufen gezwungen waren, weil zu wenig Grünfutter da war. Jetzt stehe zu befürchten, dass die Futtermittel-Winterreserven viel zu früh angegriffen werden müssen. „Was ist, wenn der erste Grünschnitt im Frühjahr wieder später kommt oder ausfällt?“

Wie der Landesbauernverband mitteilt, gibt es landesweit noch knappe Reserven an Mais- und Grassilage. Bei Heu sehe es bereits ganz dürftig aus: „Wer jetzt noch nicht Vorsorge getroffen hat, steht schlecht da“, sagt Thorsten Mohr, Referat Pflanzenbau beim Landesbauernverband. Besonders Pferdehalter, die fast ausschließlich auf Heu setzen, seien jetzt in Not.

Den Vorschlag der EU-Kommission, zur Deckung von Futtermittel-Lücken auf das Grün der ökologischen Vorrangflächen (das sonst für diese Zwecke tabu ist) zurückzugreifen, bezeichnet der Bauernvertreter als „netter Zug, aber leider nur von symbolischer Wirkung“. Wo nicht gedüngt werden darf und auch kein Regen hinfiel, gebe es auch nichts zu ernten: „Von dem geringen Aufwuchs der Vorrang-Flächen wurde und wird kein Weidetier satt.“ Skeptisch zeigt sich der Verbandsvertreter auch zu der angekündigten Bund-Länder-Hilfe. Im Zuge der Antragstellung müssten die Betriebe, im Fall der der Agrargenossenschaften sogar alle Anteilseigner, ihre Vermögenswerte und Sicherheiten offenlegen. „Das dürfte für die meisten eine unzumutbare Hürde sein“, so Karsten Lorenz. Am Donnerstag wird der Leiter des Landwirtschaftsamts Oder-Spree, Gerd Piefel, vor dem Landwirtschaftsausschuss des Kreises über die Ernte berichten.

Ausschuss für Recht, Ordnung und Landwirtschaft. Landratsamt Beeskow, Breitscheidstraße 7, Haus A, Raum 127, Beginn 18 Uhr