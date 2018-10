Betrüger geben sich als Polizisten aus

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Erneut haben Betrüger, die sich am Telefon als Polizisten ausgegeben haben, versucht, Geld von Rentnern in Eisenhüttenstadt zu ergaunern. Im Tagesverlauf des Sonntags erhielten vier Rentnerinnen Anrufe von angeblichen Kriminalbeamten. „In allen Fällen erzählten die Männer am Telefon die gleiche Geschichte, nämlich von Einbrüchen in der Gegend und gefassten Tatverdächtigen, in deren Besitz Notizen zu den jeweiligen Frauen vorgefunden wurden“, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Der Anrufer habe versucht, in Erfahrung zu bringen, ob Bargeld, Sparbücher oder Wertgegenstände vorhanden wären. „In allen Fällen wurden die Gespräche beendet“, sagte die Polizeisprecherin.

Solche Betrugsversuche sind keine Seltenheit. „Wöchentlich musste die Pressestelle der Polizeidirektion Ost mindestens einmal über verschiedene Varianten des Betrugs berichten“, heißt es in einer Auswertung zur Kriminalitätsstatistik 2017. In immer wieder abgewandelter Form würden die Betrüger fast ausschließlich am Telefon auftreten. War es zunächst der klassische Enkeltrick so steigerten sich die Anrufer in ihrer Dreistigkeit. „Sie gaben vor Notare und Rechtsanwälte zu sein, die mit Gewinnen lockten, welche durch finanzielle Einlagen gesichert werden sollten. Auch angebliche Polizeibeamte wurden aktiv, die wissen wollten, wo die angerufenen Bürger ihre Ersparnisse aufbewahren“, erklärt die Polizei. (lö)