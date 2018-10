Schwimmer sitzen auf dem Trockenen

Lisa Mahlke

Frankfurt Am Freitag gab die Stadtverwaltung bekannt, dass die Schwimmhalle aufgrund einer Havarie auf unbestimmte Zeit geschlossen wird. Eine Ausweichmöglichkeit für den Schulsport gibt es nicht. Der Schwimmverein ESV ist ratlos.

Von einer „Katastrophe“ spricht Holger Swazinna, Abteilungsleitungsmitglied des Eisenbahner Schwimmvereins Frankfurt 1948 (ESV), Abteilung Schwimmen, im Zusammenhang mit der vorläufigen Schließung des Hallenbads, die die Stadtverwaltung am Freitag bekannt gab. Vergangene Woche Dienstag hatte es demnach in der Schwimmhalle das erste Leck gegeben. Teile der elektrischen Anlage wurden abgeschaltet, das Wasser abgesenkt. Am Freitag wurde die zweite undichte Stelle entdeckt. Teure Pegel- und Messtechnik war betroffen, sodass das Wasser weiter abgesenkt und die Halle geschlossen wurde.

Die Lecks befinden sich auf Höhe der Beckenumrandung im Schwimmerbecken, wie Pressesprecher Uwe Meier mitteilte. Die elektrischen Leitungen und Elektroanlagen hätten keinen Schaden genommen. Eine Spezialfirma wurde über die dringende Reparatur informiert, hat aber noch keine Kapazitäten. Die undichten Stellen müssten durch Injektage in die Bausubstanz abgedichtet werden – wie lange das dauert, sei nicht absehbar.

„Ausweichmöglichkeiten für Schwimmangebote haben wir nicht“, sagt Meier und erklärt, dass das Becken in der Kieler Straße eher für Anfängerschwimmen geeignet und außerdem belegt ist. Statt Schwimm- könne ersatzweise Sportunterricht stattfinden. Allerdings sei das durch die Sanierung der Turnhallen an der Sportschule schwierig. „Wir bemühen uns in Abstimmung mit den Schulen, noch Angebote machen zu können.“

Neben öffentlichem Baden und Schulschwimmen finden in der Halle Babyschwimmen, Kurse der Volkshochschule, von Physiotherapie-Praxen und des ESV statt. Letzterer prüft nun, ob Schwimmhallen in Fürstenwalde oder Eisenhüttenstadt genutzt werden können, wie Abteilungsleiterin Annett Walter sagte. Das Problem sei dabei vor allem die Organisation. „Wir Erwachsenen ärgern uns und haben mehr Zeitaufwand“, sagt Holger Swazinna. „Aber wie sollen die Kinder zu einer anderen Halle kommen?“ Der ESV sei ratlos. Dreimal die Woche nutzt er die Frankfurter Schwimmhalle, jeweils mindestens drei Stunden.

„Das Hauptproblem ist, dass immer nur geflickt wird“, merkt Swazinna an und erinnert an das undichte Dach vor zwei Jahren: Die Halle war immer wieder gesperrt, es regnete durch. Im April dieses Jahres monierte der ESV die veralteten Duscharmaturen in dem 1969 eröffneten Hallenbad. Einige Monate zuvor wurden Waschtischarmaturen erneuert, hieß es damals vom Rathaus. Diesen Sommer war die Halle wegen der alljährlichen Wartung und Reinigung fünf Wochen gesperrt. Dabei wurden u.a. Fliesen ersetzt, Fugen überarbeitet, die Duschanlage ausgebessert. Die nun aufgetretenen Mängel waren dabei nicht erkennbar, betont Meier. „Die letzte grundhafte Sanierung war vor 21 Jahren. Seitdem wurden regelmäßige Wartungen durchgeführt.“