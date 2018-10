Weniger Redezeit geplant

Kai-Uwe Krakau

Bernau Die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung Bernau sollen effektiver werden. Dies sieht ein interfraktioneller Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung vor. Die Meinungen dazu gehen auseinander.

Insgesamt 18 Stadtverordnete haben den Vorschlag eingereicht. Sie wollen eine straffere Sitzungsführung erreichen und streben den Abschluss der Sitzungen „in angemessener Zeit“ an. Das Ziel: Die ehrenamtliche verantwortungsvolle Tätigkeit der Stadtverordneten soll effektiver gestaltetet werden.

Bisher steht für die Begründung von Anträgen eine Redezeit von zehn Minuten zur Verfügung. Diese soll künftig nur noch sechs Minuten betragen. Auch die Redezeit pro Stadtverordneten wollen die Einreicher reduzieren – von fünf auf drei Minuten. Zum Bericht von Bürgermeister André Stahl (Linke) dürfte sich, sollte der Antrag eine Zustimmung finden, aus jeder Fraktion nur noch ein Mitglied für fünf Minuten zu Wort melden. Darüber hinaus sind pro Thema und Fraktion nur noch drei Redebeiträge á drei Minuten gestattet. Bei Anträgen, die in den Ausschüssen bereits einstimmig befürwortet oder abgelehnt wurden, verringert sich das Rederecht für eine Begründung.

„Ein durchaus prickelnder Vorschlag“, befand Othmar Nickel (CDU) in der Hauptausschusssitzung. Der Vorsitzende des Gremiums plädierte aber auch dafür, die Änderung der Geschäftsordnung der neuen Stadtverordnetenversammlung – sie wird im Mai 2019 gewählt – zu überlassen.

Detlef Maleuda erinnerte daran, dass das Bündnis für Bernau (BfB) bereits vor einiger Zeit eine ähnliche Diskussion angestoßen habe. Inzwischen dauerten die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung aber immer länger, oft über die 21-Uhr-Marke hinaus. „Wir sollten Regularien finden, mit denen man arbeiten kann“, so Maleuda. Die Änderung der Geschäftsordnung würde darüber hinaus auch die Arbeit der Ausschüsse stärken.

Hildegard Bossmann (Linke) sprach sich dafür aus, mit der Zeit der Stadtverordneten, die das ehrenamtlich machen, verantwortungsbewusst umzugehen. „Wenn wir nichts festlegen, wird es so weitergehen wie in der September-Sitzung“, so die Bernauerin. Damals dauerte diese sechseinhalb Stunden.

Eine zunehmende Tendenz zu Tischvorlagen beklagte Daniel Sauer. „Wenn die Unterlagen frühzeitig und vollständig in den Ausschüssen zur Verfügung stehen, können wir auch in der Stadtverordnetenversammlung besser und schneller arbeiten“, so der CDU-Mann.

Dominik Rabe gehört zwar nicht zu den Unterzeichnern des interfraktionellen Antrages, der Linken-Politiker sieht aber dennoch Handlungsbedarf. „In der Stadtverordnetenversammlung wird oft eine bereits in den Gremien geführte Diskussion erneut aufgemacht“, erklärte Rabe.

Gegen eine Änderung der Geschäftsordnung sprach sich im Hauptausschuss Dirk Weßlau von der Fraktion BVB/ Freie Wähler Bernau aus. „Die Redezeiten haben sich in den vergangenen 20 Jahren bewährt“, so der Zahnarzt. Das Verfahren funktioniere.

Auf Antrag von Elke Keil von der SPD wurden die fünf Vorschläge einzeln abgestimmt. Dabei fanden alle die Zustimmung der Hauptausschussmitglieder. Auf den Gesamtantrag entfielen abschließend fünf Ja- und drei Nein-Stimmen. Es gab ferner eine Enthaltung.

Das letzte Wort zur Änderung der Geschäftsordnung haben die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am Donnerstag.