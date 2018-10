Zwölf Ortsteile für Eberswalde

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Barnimer Kreisstadt könnte kleinteiliger werden: Die Stadtpolitik denkt über einen Neuzuschnitt der Ortsteile nach. Die Initiative dazu geht von SPD und Unabhängigem Wählerbündnis Eberswalde aus. Ihr Ziel ist es, den Einwohnern mehr Mitspracherechte einzuräumen.

Bisher sind die Ortsteile in Eberswalde – Sommerfelde, Tornow und Spechthausen ausgenommen – abstrakte Gebilde, mit denen außerhalb des Rathauses kaum jemand etwas anzufangen weiß. Selbst über Finow, das ja jedem ein Begriff sein dürfte, ist den Wenigsten bekannt, dass zu diesem Ortsteil auch die Clara-Zetkin-Siedlung gehört. Besonders die Namen Ortsteile Eberswalde 1 und Eberswalde 2 sorgen eher für fragende Gesichter. Eberswalde 1, besteht aus Stadtmitte mit Eberswalde-Süd und Leibnizviertel sowie Ostend, Eberswalde 2 aus Nordend und Westend.

„Diese Zuordnung geht völlig an der Lebenswirklichkeit vorbei“, kritisiert Hardy Lux, der die SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung leitet. Die Ostenender würden sich als Ostender begreifen, die Nordender als Nordender und die West-enender als Westender. Ein Neuzuschnitt der Ortsteile könnte dazu beitragen, das Interesse der Einwohner an dem zu steigern, was unmittelbar vor ihrer Haustür geschieht.

Die Initiatoren des Vorstoßes wollen es nicht dabei bewenden lassen, die Stadt neu zu gliedern. Falls ihr Antrag eine Mehrheit findet, besteht Eberswalde aus den Ortsteilen Finow, Clara-Zetkin-Siedlung, Brandenburgisches Viertel, Westend inklusive Kupferhammer, Nordend, Leibnizviertel, Stadtmitte, Südend, Ostend, Sommerfelde, Tornow und Spechthausen. In allen Ortsteilen sollen Ortsbeiräte gewählt werden, die aus ihren Reihen Ortsvorsteher küren. Aktuell gibt es so etwas nur in den dörflichen Ortsteilen. Diese Gremien sollen mit Kompetenzen und Geldern ausgestattet werden, die es ihnen ermöglichen, eigene Entscheidungen für ihren Ortsteil zu treffen. Und ihnen wird zugestanden, vor allen Stadtverordneten-Beschlüssen, die ihrem Ortsteil gelten, angehört zu werden. „2014 ist die Wahl von Ortsvorstehern in den städtischen Ortsteilen gescheitert, weil zu wenig Einwohner ihre Stimmen abgegeben haben“, betonte Carsten Zinn, der in der Stadtverordnetenversammlung dem Unabhängigen Wählerbündnis Eberswalde vorsteht und sich schon 2013, damals noch in der Fraktion Die Linke/Allianz freier Wähler, für kleinteiligere Ortsteile ausgesprochen hatte. Damals sei die Zeit dafür wohl noch nicht reif gewesen, gibt der Stadtverordnete zu. Doch jetzt bestehe die Chance, rechtzeitig vor den Kommunalwahlen im kommenden Jahr neue Tatsachen zu schaffen und der um sich greifenden Politikmüdigkeit damit Paroli zu bieten.

In der Rathausspitze rufen die Vorschläge aus der Politik, um es vorsichtig zu sagen, recht gebremste Begeisterung hervor. Im Bau-, Planungs- und Umwelt­ausschuss im September hatte Baudezernentin Anne Fellner, ohne persönlich Stellung zu beziehen, auf die Konsequenzen hingewiesen, die ein Neuzuschnitt der Ortsteile hätte.

Demnach wäre von Vorteil, dass die Partizipation und das bürgerliche Engagement gestärkt würden. Wegen der Ansprechpartner vor Ort hätten es die Einwohner leichter, Politik und Verwaltung ihre Wünsche und Forderungen zu übermitteln. Allerdings könnten sich vor allem Vorhaben verzögern, wenn mit den Ortsbeiräten eine weitere Instanz einbezogen werden müsste. Die Stadtverordneten hätten vermutlich Aufgaben abzugeben, im Rathaus würde mindestens eine zusätzliche Stelle gebraucht, um zu koordinieren sowie intern und extern zu kommunizieren. „Wir sehen noch massiven Klärungsbedarf“, lautete das vorläufige Fazit der Baudezernentin.

SPD und Wählerbündnis wollen die vielen offenen Fragen umgehend geklärt haben und setzen darauf, dass der Neuzuschnitt im Dezember beschlossen wird.