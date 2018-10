Strausberger Stadtwald tief im Minus

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Eigenbetrieb Stadtforst hat das Wirtschaftsjahr 2017 trotz eines Gewinnvortrags von 145 000 Euro mit einem Minus von 20 000 Euro abgeschlossen. Dazu geführt haben die erheblichen Sturmschäden aus dem letzten Quartal. Die einzige erfreuliche Entwicklung gibt es im Ruheforst – ein Plus von 6000 Euro.

Beisetzungen im Ruheforst erbrachten im Jahr 2016 noch 13 000 Euro in die Bilanz des städtischen Eigenbetriebs Stadtforst. Hinzu kamen Nutzungsentgelte von 5000 Euro. Im vergangenen Jahr steigerten sich diese beiden Kennziffern des Wirtschaftsberichtes auf 18 000 und 6000 Euro. Die Steigerung aus der Bewirtschaftung der naturnahen Beisetzungsmöglichkeit nahe dem Herrensee beträgt ganze 6000 Euro und erscheint angesichts der massiven Einnahmeverluste aus dem Holzverkauf sehr marginal. Der im vorigen Jahr beschlossene Wirtschaftsplan sah für diese Position 375 000 Euro vor. Das war schon gegenüber den 325 000 Euro des Jahres 2016 eine selbstbewusste Steigerung, doch leider nur auf dem Papier.

Denn Sturmtief Xavier Anfang Oktober und nachfolgende Windböen rissen nicht nur große Löcher in den Stadtwald, sondern auch in dessen Wirtschaftsbilanz. Dass der Erlös aus dem Holzverkauf statt der angestrebten 375 000 Euro nur 166 000 Euro betrug, lag zum einen daran, dass durch die Sturmschäden die Maschinenkapazitäten bundesweit überlastet waren, eine planmäßige flächendeckende Holzernte war so nicht möglich. Zum anderen setzten Handelspartner bestehende Verträge aufgrund der verfügbaren Kalamitätsmengen – Holzmengen, die quasi „notgeschlagen“ worden waren – aus. Zusätzlich erforderte die Beseitigung der Sturmschäden einen großen Aufwand. Stadtförster Heiko Wessendorf spricht von hohen direkten Ausgaben im Bereich der Holzrückung und Seilunterstützung bei der motomanuellen Sturmholzaufarbeitung, die zusätzlich ins Kontor schlugen.

Mitte April dieses Jahres erst waren die Sturmschäden weitestgehend beseitigt. Zwischen 2000 und 3000 Festmeter Holz seien den Sturmtiefen Xavier und Herwart zum Opfer gefallen, hatte Wessendorf seinerzeit berichtet. Wenigstens habe die stabile Konjunktur der holzverarbeitenden Industrie den Abfluss des Kalamitätsholzes gesichert, berichtete der Stadtförster. Nur beim Nadelsägeholz sei eine zeitweise Überversorgung bis Mitte 2018 erkennbar gewesen.

Die wirtschaftliche Bilanz des Sturmjahres weist jetzt ein Manko von 230 000 Euro aus. Da vom Vorjahr ein Gewinnvortrag von 145 000 Euro und die Kapitalrücklage von 65 000 Euro gegengerechnet werden müssen, bleiben unterm Kontrollstrich 20­ 000 Euro Defizit.

Am Donnerstag werde der Werkleiter des Eigenbetriebes noch Fragen der Stadtverordneten zum Waldbericht 2017 beantworten, kündigte der Vorsitzende des Werksausschusses, Bernd Sachse (Linke), in der jüngsten Hauptausschusssitzung an. „Als wir den Forstbetrieb gebildet haben, habe ich gesagt, dass er nicht immer eine schwarze Null haben muss“, sagte dort Andreas Fuchs (CDU/Mitglied im Werksausschuss) zu dem Ergebnis. „Der Wald bündelt mehrere Funktionen: Erholung, Attraktivität der Stadt, Ökonomie und Ökologie.“ Alles sei gleichermaßen wichtig. Er habe aber das Gefühl, „dass wir bei der Ökologie und der Erholungsfunktion noch Potenzial haben“. Der Vorsitzende der Linksfraktion, Ronny Kühn, warnte: „In diesem Jahr ist die Waldernte fast völlig ausgefallen, weil es so trocken war, da kommen noch ganz andere Aufgabe auf uns zu.“

Wie der Bau- und Umweltausschuss bestätigte der Hauptausschuss den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Stadtforst einstimmig. Am Donnerstag entscheiden die Stadtverordneten über die Bestätigung der Jahresbilanz und die Entlastung des Werkleiters Heiko Wessendorf.