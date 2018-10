Kohlendioxid kann Schmerzen lindern

Irina Voigt

Strausberg Nicht nur aus Wissensdurst oder bloßem Interesse waren etliche der rund 50 Besucher am Sonntagvormittag zur Vorlesung in die Cafeteria des Strausberger Krankenhauses gekommen. Manch einem fiel es sichtlich schwer, stillzusitzen und zu lauschen. Ganz offensichtlich litten sie unter plagenden Schmerzen. Und genau darum ging es zum Auftakt der Sonntagsvorlesungen, die es inzwischen seit 2005 am Krankenhaus Märkisch-Oderland gibt. In weit über 70 Veranstaltungen gaben seither Spezialisten und Fachkräfte verständliche Erläuterungen und nachvollziehbare Tipps zu Krankheiten und Leiden. Immer wieder spielten dabei auch Schmerzen eine Rolle.

Am Sonntag referierten Heidrun Badalus, Fachärztin für Physikalische und rehabilitative Medizin, und die Psychologin Veronika Malt über Methoden der Schmerztherapie und den psychischen Umgang mit chronischen Schmerzen. Beide sind Expertinnen, sowohl im MVZ Strausberg als auch auf der multimodalen schmerztherapeutischen Station im Strausberger Krankenhaus.

Das Thema, das als „Die Quellgastheorie mit Kohlendioxid als komplementärmedizinische Methode der Schmerztherapie, als eine Alternative zu Medikamenten in der Schmerztherapie“ etwas holprig daherkam, erwies sich in vielen Punkten als ein Hoffnungsschimmer für derart Geplagte. Heidrun Badalus erklärte die eigentlich schon seit dem 20. Jahrhundert gängige Methode, mit Kohlendioxid Schmerzen zu lindern, bis hin zu den gegenwärtigen und modernen Behandlungsmöglichkeiten mit Injektionen.

„Das Kohlendioxid, das als umweltschädlich in Verruf gekommen ist, kann nämlich auch zur Gesundung und vor allem zur Schmerzlinderung beitragen“, sagte sie. Zumal es keinerlei allergische Reaktionen gebe, wie sie bei Medikamenten immer wieder auftreten könnten. Helfen würden Injektionen bei Migräne, Asthma, Durchblutungsstörungen oder Schmerzen des Bewegungsapparates. Zwar würden Kassen die Kosten nicht übernehmen, die lägen aber pro Behandlung zwischen zehn und 25 Euro, hieß es dazu.

Welche weiteren Möglichkeiten es gibt, chronischer Schmerzen Herr zu werden, sich mit ihnen zu arrangieren und wieder an Lebensqualität zu gewinnen, erfuhren die Zuhörer von Veronika Malt. „Schmerzen sind oftmals Kopfsache“, stellte die Psychologin fest. Aber es gebe viele Möglichkeiten, den oftmals festgefahrenen Fokus aufs Leiden wieder in andere Richtungen zu lenken und so in den Griff zu bekommen.

Viele Fragen gab es im Anschluss an die Ausführungen dieses Mal nicht, nur die nach der Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit Heidrun Baladus, wofür keine Überweisung vom Hausarzt nötig sei, wie die Spezialistin erklärte.(Iv)

