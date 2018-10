Schleuse bleibt Zankapfel

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Für über 36 Millionen Euro ließ der Bund die Schleusen Wernsdorf und Kersdorf verlängern. Für die Fürstenwalder, die als 67 Meter kurzes Nadelöhr dazwischen sitzt, ist dies bis 2030 nicht geplant. Das sorgt für Unverständnis – zumal sie in spätestens 15 Jahren saniert werden muss.

Abkoppeln, zwei der drei Schubbehälter in die kleine Schleusenkammer schieben, durchschleusen, die Kammer wieder mit Wasser füllen, den Rest des Schiffes hineinfahren, schleusen, die Teile wieder zusammenkoppeln – für Kapitäne von langen Schubverbänden ist das Passieren der Fürstenwalder Schleuse eine Tortur. Mehr als eine Stunde Zeit verlieren sie. Aber in die 67 Meter kurzen Kammern passen nun mal keine langen Schiffe hinein.

Doch die Schleuse ist nicht nur klein, sie ist auch marode. „Es ist alles ein bisschen durchlässig“, formulierte es Maren Schmelzer, Leiterin des Außenbezirks Fürstenwalde des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Berlin, als jüngst zwei FDP-Bundestagsabgeordnete das 1891 errichtete Bauwerk besichtigten. Das Mauerwerk tauge nicht mehr, Ober- und Unterhaupt, also die Stirnseiten, in denen die Tore sitzen, weisen Schäden auf. Ein Gutachten der Oberbehörde habe ergeben, dass die Schleuse „höchstens noch 15 Jahre mitmacht“, fasste es Michael Scholz, Leiter des WSA Berlin, zusammen. Die Sanierung, das würden die ersten Schätzungen sagen, lägen im oberen einstelligen oder unteren zweistelligen Millionenbereich. Neubau oder Sanierung? In spätestens 10 Jahren müsse man sich entscheiden.

Das Gutachten ist zwei, drei Jahre alt. Es entstand also, als das Bundesverkehrsministerium den Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030 fertigstellte. Darin taucht der verlängerte Neubau der Fürstenwalder Schleuse nur noch als „weiterer Bedarf“ auf. Das heißt: „dass eine Realisierung innerhalb der Laufzeit des BVWP nicht vorgesehen ist, das Projekt jedoch einer späteren Bedarfsüberprüfung zugänglich bleibt“, teilt die Pressestelle des Ministeriums auf MOZ-Nachfrage mit. Als Grund wird die „volkswirtschaftliche Rentabilität“ angeführt, die nicht gegeben sei. Nicht bei der Verlängerung der Schleuse Fürstenwalde und auch nicht beim Ersatzneubau im Dreierpack – für die Schleusen Wernsdorf, Kersdorf und Fürstenwalde.

Warum sollten denn die bis 2013 für rund 20 Millionen Euro verlängerte Schleuse Kersdorf und die kurz zuvor für rund 11,5 Millionen Euro verlängerte Schleuse Wernsdorf Neubauten weichen, fragen sich nicht nur Laien. „Die durchgeführten Verlängerungen (...) auf 115 Meter ermöglichen die Schleusung von schmalen Schubverbänden (...). Ein Verkehr mit Großmotorgüterschiffen (L:110 m, B: 11,45 m) ist wegen der begrenzten Schleusenbreiten weiterhin nicht möglich“, erklärt das Ministerium. Aufgrund „des fehlenden Bedarfsnachweises“ sei der Ausbau der drei Schleusen „nicht Bestandteil des Ausbaugesetzes geworden.“

Das sehen Vertreter von Wirtschaft, Stadt sowie Industrie- und Handelskammer (IHK) anders. Die im Plan für 2030 prognostizierte Frachtzahl auf der Spree-Oder-Wasserstraße würde schon heute übertroffen, nannte Robert Radzimanowski, bei der IHK für Wirtschaftspolitik verantwortlich, einen Grund. 590 000 Tonnen stehen in dem Papier. Allein die FGL Handelsgesellschaft schlage jährlich 500 000 Tonnen per Schiff in Fürstenwalde um, verdeutlichte deren Geschäftsführer Martin Bock. Und Finn Melgaard, Geschäftsführer von Behälter- und Windkraftanlagenbauer Reuther Stc sagt, er musste schon große Aufträge ablehnen, weil die Schleuse zu klein und der Transport auf der Straße unrentabel ist. „Waren im Wert von 10 bis 20 Millionen Euro pro Jahr könnten wir übers Wasser transportieren, wenn wir vernünftige Verhältnisse hätten.“ Auch seinen Umsatz könnte er um 10 Millionen Euro steigern.

Obwohl die Bedingungen widrig sind, sei die Tonnage-Zahl „stabil auf niedrigem Niveau“, bestätigt WSA-Leiter Scholz. Er spricht von 400 000 bis 500 000 Tonnen pro Jahr. „Es gibt Spitzenjahre mit 590 000 Tonnen“, räumt er aber ein. Im Vergleich zu Schleusen mit 11 oder 29 Millionen Tonnen sei die Bedeutung der Fürstenwalder allerdings untergeordnet. Bei der Spree-Oder-Wasserstraße handele es sich um eine „Sackgasse“, betont Scholz, „denn die Oder ist als Schiffsweg unsicher – im Sommer hat sie zu wenig Wasser, im Winter zu viel Eis.“ Darum würden Disponenten keine Jahresverträge abschließen können.