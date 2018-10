Auszeichnungen zum Jubiläum

Oliver Schwers

Criewen (MOZ) Eine gute Nachwuchsarbeit und einen hohen Stand bei der Aus- und Fortbildung hat sich die Freiwillige Feuerwehr Criewen/Zützen im 85. Jahr ihres Bestehens bescheinigt. Beim 20. Feuerwehrball haben die Mitstreiter Bilanz gezogen. Demnach konnten etliche der 24 Aktiven ihre Qualifikationen verbessern. Ein Feuerwehrmann hat sich zum Gruppenführer qualifiziert und den Lehrgang für technische Hilfeleistung absolviert. Eine Feuerwehrfrau schloss ihre Grundausbildung ab, eine andere absolvierte ein Fahrsicherheitstraining. Fünf Kameraden beteiligten sich an Übungen im Brandcontainer.

Besonderes Augenmerk legt die Wehrführung auch in den kommenden Jahren auf den Nachwuchs. Gleich drei Jugendbetreuer führen Kinder und Jugendliche mit vielen Ideen für eine abwechslungsreiche und interessante Ausbildung an die Aufgaben der Feuerwehrleute heran.

Auch außerhalb des Brandschutzes und der Einsätze sind die Ehrenamtlichen gefragt, zum Beispiel bei der Absicherung von Traditionsfeuern, bei Holzeinsätzen, bei Storchennestern und Dorffesten.

Im 85. Jahr des Bestehens gibt es gleich mehrere weitere Jubiläen. So wurden die Kameraden Kurt Engel für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr, Bernhard Sendtko für 40 Jahre und Maik Arndt für 20 Jahre ausgezeichnet. Befördert wurden Feuerwehrfrau Jana Pest, Hauptfeuerwehrmann Fabian Rosenfeldt und Hauptlöschmeister Guide Pest. Seinen 20. Geburtstag feiert in diesem Jahr der Feuerwehrverein Criewen/Zützen. Er wurde seit Beginn von Michael Nadje geführt. (os)