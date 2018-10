So feuerfest sind deutsche Züge

Dorothee Torebko

Berlin (MOZ) Nach dem ICE-Brand in Rheinland-Pfalz dauern die Aufräumarbeiten bis Ende der Woche an. Was die Ursache des Feuers war, ist noch ungeklärt. Während sich die Deutsche Bahn um Schadensbegrenzung kümmert, stellen Kritiker die Sicherheit der Züge infrage.

Was ist passiert?

Auf der Strecke Köln-Frankfurt brennt es an Bord eines ICE3 nahe Montabaur. Ein Passagier bemerkt den Rauch und zieht die Notbremse, 510 Personen werden rasch evakuiert, fünf Personen leicht verletzt. Zwei Wagen brennen komplett aus. Laut Bundespolizei ist eine technische Störung Ursache des Brandes.

Sind die Züge vor Feuer gesichert?

Die Wagen sind laut Bahn mit schwer brennbaren Materialien, Feuerlöschern und Brandschutztüren versehen. Außerdem werden die Mitarbeiter geschult, wie sie Passagiere bei einem Brandfall in Sicherheit bringen können. Dennoch argumentieren Kritiker wie der FDP-Bundestagsabgeordnete Christian Jung: Das reicht nicht. Er fordert: Die ICEs müssten neben automatischen Löscheinrichtungen auch mit Rauchmeldern ausgestattet werden. Die gebe es nur in den ICE4.

Können die Anlagen überhaupt das Feuer löschen?

„Die Anlagen können zwar das Feuer im Innenraum eindämmen, aber Wasser kann nicht die Transformatoren mitsamt des leicht entflammbaren Trafo-Öls löschen“, erläutert Hans-Joachim Keim. Der Ingenieur war Gutachter nach der Tunnelkatastrophe in Kaprun, wo 2000 in einer Gletscherbahn 155 Menschen starben. Die Transformatoren sind unter einigen Wagen angebracht, das Öl könnte bei der Havarie von Montabaur als Brandbeschleuniger gewirkt haben. „Das Trafo-Öl kann nur mit einem Spezialschaum gelöscht werden – und das ist ein riesiges Problem“, sagt er.

Sind neuere ICEs gefährlicher als alte?

Nicht unbedingt, sagt Keim. Allerdings gibt es Unterschiede zwischen ICEs, die 300 Kilometer pro Stunde fahren können, und langsameren Zügen, die nur bis zu 150 Kilometer pro Stunde erreichen. Bei Regionalbahnen werden zum Beispiel dickere Hölzer verbaut, die sind schwerer entflammbar als leichte Kunststoffe. „Je schneller ein Zug fährt, umso größer ist die Brandgefahr“, sagt Keim.

Die Evakuierung hat geklappt. Also kein Grund zur Panik, oder?

„Die Entfluchtung war leicht, weil es auf freier Strecke passierte. Was aber geschieht, wenn es einen Tunnel betrifft? Da haben die Menschen keine Chance zu entkommen“, sagt Keim. Mobilitätseingeschränkte Menschen und Fahrgäste mit Kindern seien gefährdet. Bei großer Hitze entstehen in einem Tunnel hochgiftige Substanzen. Außerdem droht eine Massenpanik, wenn Tausende Fluchtwege wie Treppenhäuser benutzen.

Womit müssen die Passagiere auf der Hochgeschwindigkeitstrecke nun rechnen?

Die Züge zwischen Köln und Frankfurt werden über Koblenz und Mainz umgeleitet und fahren deshalb bis zu 80 Minuten länger. Reisende, die eine Fahrt bis einschließlich 21. Oktober auf dem Streckenabschnitt gekauft haben, können ihr Ticket kostenlos zurückgeben.