Einzug der Elektronik verändert Beruf

Bad Freienwalde (MOZ) Sie sind gefragt wie nie Brandenburgs Handwerker. Ihre Berufe vereinen klassische Fertigkeiten mit moderner Technik. Wir zeigen, was junge Leute im Handwerk werden können und stellen Betriebe vor, die ausbilden. Heute das Autohaus Parnow in Bad Freienwalde.

„Wir haben immer ausgebildet“, sagt Klaus Parnow, Seniorchef des gleichnamigen Autohauses in Bad Freienwalde. Seit 32 Jahren betreibt er in der Kurstadt eine Autowerkstatt. Den Familienbetrieb hat inzwischen sein Sohn Jörg übernommen, doch Klaus Parnow betreut die beiden Auszubildenden.

Toni Wegner aus Neuenhagen bei Bad Freienwalde wird im kommenden Februar seine dreieinhalb Jahre dauernde Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker mit der Gesellenprüfung beenden. Zum Autohaus Parnow kam er über einen Schülerbetriebspraktikum. „Wir sollten uns von der Schule aus einen Praktikumsbetrieb suchen“, berichtet Toni Wegner. Er suchte zwar etwas Praktisches, hatte sich aber nicht aufs Kfz-Handwerk festgelegt. „Ich schraubte zwar am Moped, aber mit Autos hatte ich noch nichts am Hut“, sagt er. Eigentlich will Toni Wegner, der aktiver Feuerwehrmann in Neuenhagen ist, sein Hobby zum Beruf machen. „Um mich bei einer Berufsfeuerwehr bewerben zu können, brauche ich eine handwerklichen Ausbildung“, ergänzt er. Das habe er mit Klaus Parnow besprochen und anschließend einen Lehrvertrag unterschrieben. Das gleiche Ziel verfolgt zufällig auch der zweite Lehrling Michell Trüb aus Letschin. Der Feuerwehrmann will sich nach der Gesellenprüfung bei einer Berufsfeuerwehr bewerben.

Auch wenn die Ausbildung für ihn zunächst nur Mittel zum Zweck ist, bereut sie Toni Wegner keine Minute. „Die Arbeit in der Werkstatt ist sehr vielfältig“, sagt er. Der Beruf bezieht sich nicht nur auf den Motor, sondern das komplette Auto.

„Die Grundlagen der Ausbildung sind überschaubar: Aus welchen Bestandteilen besteht ein Auto?“, sagt Klaus Parnow, den die Handwerkskammer Ostbrandenburg 2007 anlässlich seines 70. Geburtstag mit dem Goldenen Meisterbrief ausgezeichnet hat. Darauf aufbauend müsse der Auszubildende verstehen lernen, das Ganze zu beherrschen und erkennen, wie es funktioniert. „Heute ist die Arbeit eine andere wie noch vor zehn Jahren“, fügt Klaus Parnow hinzu. Die Autos enthalten viel mehr Elektronik. Schleichen sich dort Fehler ein, sei die Analyse mitunter sehr zeitintensiv. „Man hat heute nicht mehr das Problem mit Motorschäden“, erläutert der Handwerksmeister. Es seien vielmehr die Einstellungen, die Probleme bereiten. Dort sei die Fehlerquelle wesentlich größer geworden. Dies spiegelt sich auch in der Definition des Berufsbildes wider, das sich vom Kfz-Mechaniker zum Kfz-Mechatroniker erweitert hat. Die Berufsbezeichnung ist ein Kunstwort, das Mechaniker und Elektroniker vereint.

Obwohl die Berufsschule für seine Lehrlinge eigentlich in Fürstenwalde sei, dürfen sie das Oberstufenzentrum II Barnim in Eberswalde besuchen. Denn das Autohaus Parnow gehört wie viele Handwerksbetriebe der Region um Bad Freienwalde traditionell der Kreishandwerkerschaft Barnim an. Mehr als 20 Lehrlinge haben Klaus Parnows Firma seit 1986 durchlaufen. Es sei ihm permanent gelungen, zwei Lehrlinge auszubilden. Im Betrieb beblieben sind Theresa Petzelt und Lars Fritze. Sehr stolz sei er darüber, dass sich Ehemalige gut weiter entwickelt haben. Einer sei Prüfingenieur bei der Dekra, andere haben sich selbstständig gemacht.

Klaus Parnow wurde in Pommern geboren. Am 1. Januar 1986 übernahm er in Bad Freienwalde eine Skoda-Werkstatt, die er bis zur Wende betrieb. Im März 1990 unterschrieb er einen Vertrag mit Opel als Vertragshändler. 1995 bezog die Firma einen Neubau am Schamottering, wo sie noch heute zu finden ist. Elf Mitarbeitern sind derzeit beim Autohaus beschäftigt.