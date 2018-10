26 Minuten reichen zur Niederlage

Ingo Muhme

1 Im einzigen Landesklassen-Duell in der 3. Runde des Fußball-Kreispokals gab es für Eintracht Wandlitz ein mehr als nüchternes Ausscheiden. Vor heimischer Kulisse unterlagen sie dem Birkenwerder BC 0:3 und flogen aus dem Wettbewerb.

Mit der Niederlage schaffte es die Eintracht wiederholt nicht, die schwachen Heimauftritte der letzten Wochen im Ligabetrieb aus dem Mantel zu schütteln. „Wir mussten heute die gesamte etatmäßige Verteidigung ersetzen. Ich denke, dass dies auch unsere Achillesferse war, zumal die ersten beiden Gegentreffer definitiv aus Abseitspositionen entstanden sind“, zeigte sich Wandlitz-Trainer Matthias Händler kurz nach Spielende schon sehr nachdenklich.

Dabei begann die Partie für seine Mannschaft recht zuversichtlich. Pascal Sorgatz wurde in der 4. Minute Nutznießer eines desolaten Rückpasses in der BBC-Verteidigung. Hundertprozentig war die Chance, die er dann kläglich neben den Kasten setzte. Die erste Gästemöglichkeit brachte gleich das 1:0. In der Entstehung ging es schnell über die rechte Seite. Die Flanke landete beim eingelaufenen Rone Lorenz, der keine Mühe hatte, einzuschieben (6.). „Zweimal Abseits in einer Situation, das Tor hätte nicht zählen dürfen.“ konnte Eintracht-Kapitän Norman Gest seinen Frust kaum unterdrücken. „Beim zweiten Tor war es ähnlich. Da ist uns heute ein wenig das Glück abhandengekommen. Mit dem 0:2 war die Partie dann praktisch entschieden, obwohl wir noch genügend Zeit hatten“, legte er noch nach.

Den zweiten Gäste-Treffer hatte Alexander Reichel erzielt (7.). Die Situation war schon ein wenig unübersichtlich, als Birkenwerder mit passivem Abseits agierte. Wandlitz machte aber auch den gleichen Fehler, wie beim 0:1, als man sich mehr mit der Situation auseinandersetzte und somit für Sekunden selbst aus dem Spiel nahm. Das nagte schon am Nervenkostüm, denn in der Folge lief bei den Barnimern nicht viel zusammen. Da zeigte sich der BBC wesentlich wacher, zweikampfstärker und vor allem entschlossener. Wandlitz hatte zwar viel Ballbesitz, blieb aber ohne Ertrag. Da waren die langen Bälle der Gäste auf den pfeilschnellen Ron Hass viel gefährlicher. Hass war es auch, der aus einem unnötigen Ballverlust der Hausherren den Ball in den Lauf gespielt bekam und in großer Abgeklärtheit den frühen Endstand herstellte (26.). Eintracht war in der Folge bemüht und kam auch immer wieder zu Halbmöglichkeiten. „Ich fand, dass wir gar nicht so schlecht gespielt haben. Wir betreiben einfach zu viel Aufwand und belohnen uns nicht.“ analysierte Händler den ersten Durchgang.

Der erhoffte Wandlitzer Befreiungsschlag zum Wiederanpfiff blieb aber aus. Allein die Körpersprache zeigte das angeschlagene Nervenkostüm. Wandlitz fehlte im Kader der Motivator, der Antreiber, die Galionsfigur, gerade für die jungen Spieler hätte dies von großer Wichtigkeit sein können. Birkenwerder hatte in den Verwaltungsmodus umgeschaltet und ließ Wandlitz nun viele Freiheiten. Und dabei konnten die Gäste recht entspannt zu Werke gehen. Denn wie so oft in solchen Spielen, hätte die Spielzeit noch Stunden dauern können, ohne dass Eintracht ein Tor erzielt hätte. Pascal Sorgatz erarbeitete sich gute Möglichkeiten, war aber auch wie seine Kollegen, nicht mit Fortuna im Bunde und hatte zusätzlich noch einen gut aufgelegten Gäste-Keeper Christian Miemitz als Gegenpart vor sich.

Im Nachgang stellte sich schon die Frage beim Wandlitzer Trainer Matthias Händler und seiner derzeitigen mentalen Verfassung: „Ratlos bin ich noch nicht. Ich weiß das schon für mich einzuordnen. Wir fangen mit zwei eklatanten Fehlentscheidungen an. Da ist die Partie eigentlich schon entschieden. Unser Manko ist zurzeit, dass wir zu viele falsche Entscheidungen im Spielaufbau treffen und daraus oft Ballverluste resultieren.“ Auch Norman Gest wusste die Niederlage einzuordnen. „Man schaue nur mal auf unsere Statistik mit den Gegentoren. Die spricht doch Bände.“

BBC-Trainer Florian Glitza sah seine Taktik als vollkommen aufgegangen.“ Wir wollten Wandlitz kommen lassen, um dann nach Ballgewinn zu kontern. Bei meinem Team war die Spielerdecke heute auch recht dünn. Da wurden Spieler nochmal reaktiviert, die eigentlich schon weg waren, bzw. nicht zum Training erscheinen. Das letztgenannte Problem scheint aber auch ein alltägliches in anderen Vereinen zu sein, so wie man hört.“