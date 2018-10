Fortuna souverän weiter

Sven Krumbach

Velten Das war dann nichts mit der Pokal-Überraschung. Fußball-Landesklassevertreter Fortuna Britz siegte beim SC Oberhavel Velten II aus der Kreisliga West standesgemäß mit 5:1, löste damit souverän das Ticket für die nächste Runde des Kreispokals.

Die Marschroute, die Trainer Enrico Jürgens vorgegeben hatte, war ganz klar, eine Runde weiter zu kommen und dabei den Gegner auf keinem Fall zu unterschätzen. Natürlich wollte der Underdog alles möglich machen, um den Britzern das Weiterkommen zu erschweren und spielte bei super Wetter auf dem Kunstrasenplatz.

Britz – wieder mit einigen Umstellungen und ohne die etatmäßigen Stürmer – war von Beginn an hellwach und wollte nicht wieder eine Zitterpartie wie in der Runde zuvor hinlegen. Schon nach 120 Sekunden fasste sich Felix Kasch ein Herz und zog mittig 20 Meter vor dem Tor ab. Sein Schuss schlug unhaltbar zur Führung ein. Das war natürlich ganz nach dem Geschmack des Britzer Trainerteams.

Jetzt wurde der Ball sicher in den eigenen Reihen gehalten und Velten wenig Spielraum für eigene Chancen gelassen. In der 20. Spielminute nahm sich Patrick Kirsten den Ball und lief auf die Gästeabwehr zu. Clever legte er den Ball durch die Schnittstelle der Abwehr auf den rechten Flügel zu Max Roch. Dieser spielte seine Schnelligkeit aus und legte den Ball von der Grundlinie zurück in den Strafraum. In der Mitte stand Robert Samuel, der sicher zum 2:0 einschob.

Zehn Minuten später war es eine Kopie des vorherigen Treffers. Wiederum wurde Patrick Kirsten herrlich freigespielt, diesmal legte er den Ball in den Rückraum, wo Oliver Haase volley das 3:0 markierte.

Jetzt spielte Britz sehr ballsicher und Angriff um Angriff rollte auf das Veltener Tor zu. Bei einer hohen Eingabe pfiff der Schiedsrichter und gab einen Elfmeter für Britz. Diese Gelegenheit ließ sich der Kapitän Konrad Schulz nicht nehmen und verwandelte sicher zur Vier-Tore-Halbzeitführung.

Jetzt war die Partie gelaufen, denn Velten kam nur sporadisch oder mit Weitschüssen vor das Tor von Nico Saghy. Ziel war es, die Partie ohne Gegentreffer zu beenden und den jungen Spielern Spielzeit zu geben.

Der eingewechselte Tristan Dieck sorgte für weitere Belebung auf der rechten Seite. In der 51. Minute wurde ein lang geschlagener Freistoß unterschätzt und führte zum Ehrentreffer für Velten. Doch praktisch im Gegenzug erhöhte wiederum Felix Kasch zum 5:1, da er gedankenschnell einen abgewehrten Ball im Tor unterbrachte.

Britz machte jetzt nur noch das Nötigste und Velten fand kein Mittel, gefährlich zum Abschluss zu kommen. Wehrmutstropfen war die rote Karte von Robert Samuel in der 71. Minute. So spielte man 20 Minuten in Unterzahl, aber die Britzer hatten trotzdem noch zwei bis drei Möglichkeiten, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben.

Letztendlich reichte eine kontrollierte Leistung der jungen Britzer Mannschaft, um verdient in das Achtelfinale des Kreispokals einzuziehen.