Turbulente Partie des Aufsteigers beim Vizemeister

Jürgen Kern

Vierraden Die Fußball-Partie des Vizemeisters der Vorsaison, VfL Vierraden, gegen den Aufsteiger SV Lübbenow endete mit einem doch überraschenden 3:1-Sieg der Westuckermärker.

Sicherlich, die bisherige Saison war für die Vierradener nicht ideal gelaufen, aber bei nur drei Gegentoren war auf ihre Abwehr immer Verlass. Und die Lübbenower verschenkten wertvolle Punkte gegen Schmölln und Criewen – beides Mannschaften am Tabellenende.

Der Spielverlauf selbst war die eigentliche Überraschung, denn die Gäste mussten ab der 44. Minute in Unterzahl spielen. Bis dahin hatte der gut amtierende Schiedsrichter Sven Damitz alle Hände voll zu tun, das körperbetonte Spiel der Westuckermärker in Grenzen zu halten. In der 44. Minute erwischte es den Lübbenower Robin Pommering, der nach einem taktischen Foul an Peter Dokov mit Gelb/Rot vom Platz flog. Nach der Pause folgte ein weiterer Tiefschlag für die Gäste. Der Schiedsrichter hatte festgestellt, dass in der Spielerliste bei Lübbenow ein Akteur aufgeführt wurde, der gar nicht anwesend war. Staffelleiter Thomas Schwarz war zur Stelle, wollte sich aber zu möglichen Sanktionen noch nicht äußern. Tendenz: Fortsetzung des Spiels korrekt und Spielergebnis wird so gewertet, wie es war.

Schon in der elften Minute hatte SVL-Kapitän Alexander Schulz einen Freistoß aus 20 Metern versenkt. Pech für den VfL, ein Verteidigerbein hatte den flachen Ball zum 0:1 noch abgefälscht. Dabei hatte der VfL stürmisch begonnen. Tom Lutze besaß zwei gute Einschussmöglichkeiten, nutzte sie nicht. In der 17. Minute kaufte ihm Keeper Nico Keller nochmals den Ball ab. Dann wurde Dokov im Sechzehner fast Elfmeter reif zu Boden gerungen (25.). Trotz des erkennbaren Willens – weder vorn noch hinten konnte der VfL Ruhe in sein Spiel bringen, Standards verpufften, der nach vorn marschierende Fritz Kipping wurde bei diesen Aktionen einfach nicht gefunden.

Die Hoffnung auf eine bessere zweite Hälfte war groß. Der Dämpfer kam jedoch schnell. Wieder einmal war die Deckung des VfL viel zu unentschlossen, der Ball wurde einfach nicht aus der Gefahrenzone entfernt, dafür beförderte Stephan Bethke das Leder zum 0:2 (51.) ins Gehäuse. Die Unterzahl machte sich langsam bemerkbar. Unentwegt berannten die Vierradener das gegnerische Tor. In der 70. Minute hätte Bethke die dritte Bude machen müssen. Im Gegenzug – Ausgangspunkt war ein Freistoß – dann das Anschlusstor. Zühlke verwandelte zum 1:2 (72.). Da war sie wieder die Hoffnung, doch Zimmermann und Dietrich scheiterten. Langes Ballhalten, wilde Abschlüsse und das Nichtnutzen der vorhandenen Räume waren die Hauptfehlerquellen, nicht zu vergessen die Gästeabwehr mit ihrem guten Stellungsspiel. Das 1:3 (90+3) markierte schließlich Routinier Bethke.