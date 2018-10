MTV-Gala mit 19 Toren Vorsprung

Georgios Tsapanos

Altlandsberg Die Oberliga-Handballer des MTV Altlandsberg bezwingen die Vertretung des VfV Spandau souverän und auch in dieser Höhe absolut verdient mit 37:18 (16:8). Nur in der Anfangsphase der Partie konnten die Gäste aus Berlin ein wenig mithalten.

Ob sich die Spandauer vor Anpfiff etwas gegen den MTV Altlandsberg ausgerechnet hatten, werden abschließend nur sie selbst beantworten können. Schon beim Aufwärmprogramm konnte man deutlich beobachten, wie die Spieler aus Berlin immer wieder auf ihre Gegner schauten. Die Männer in Grün wirkten schon in diesen Minuten voller Elan und kamen mit einer Menge Dynamik in die Halle. Alles, Körpersprache und die Ansprache unter den Spielern, deutete den festen Siegeswillen der Altlandsberger an.

Dass vier Minuten nach Anpfiff beim Verein für Volkssport aus Spandau die Hoffnung auf eine mögliche Überraschung keimte, war den Akteuren auf dem Feld ebenso anzusehen wie an der Anzeigetafel an der Stirnseite der Altlandsberger Erlengrundhalle abzulesen. Zur Verwunderung auf Altlandsberger Seite stand da nämlich: Heim 0 : Gast 3.

Das war allerdings auch schon der letzte Moment dieser Partie, an dem die Gäste so etwas wie Freude verspürt haben dürften. Abgesehen von einer knappen Phase zwischen der elften und 24. Minute, in der vergleichsweise wenig Ansehnliches und ansonsten auf beiden Seiten viel Unfug getrieben wurde, wurden die Fans beider Lager Zeugen eines großartigen Altlandsberger Durchmarsches. Allerspätestens ab der 40. Minute war die einzige noch irgendwie spannende Frage, die nach der Höhe des MTV-Erfolges an diesem Abend.

Bei einem Sieg mit 19 Treffern Vorsprung gibt es auch für das vorsichtigste Gemüt ziemlich wenig zu meckern. Vor allem in der zweiten Halbzeit rollte die MTV-Vorstellung wie auf Schienen im Hochgeschwindigkeitstempo ab. Alle Mannschaftsteile griffen beinahe perfekt ineinander. Die Abwehr agierte unter der Regie von Philip Höhna robust und effektiv. Die Angriffe entfalteten sich von der Spiel-eröffnung bis zum Abschluss schnörkellos und sehr variantenreich. Und auch die Einzelleistungen der Altlandsberger konnten sich von den Torhütern über Lukas Hopp, der für seine vier Tore gerade mal sechs Minuten auf der Platte benötigte, bis zur Phillip-Gohl-Gala vor dem gegnerischen Kasten wirklich sehen lassen. Apropos Phillip Gohl. Der hatte einen richtig guten Tag erwischt und spielte sich regelrecht in einen Rausch. Und vor allem wenn er über den linken Flügel kam, gingen in der Spandauer Abwehr sofort die Alarmglocken an. Beeindruckend dabei seine Wucht in den Sprungwürfen. Sowohl Torhüter Darius Finck als auch Raphael Walter hatten kaum echte Chancen, die Bälle zu erreichen. Gohl traf zwölfmal in dieser Partie.

„Das hatte schon sehr viel“, lobte Trainer Tilo Leibrich. „Jetzt gilt es, angesichts dieser letzten beiden Erfolgserlebnisse die Spannung in der Mannschaft hoch zu halten und ebenso konzentriert in die nächste Begegnung bei der SG OSF Berlin am nächsten Sonnabend zu gehen.“