Ruhe jetzt an erster Stelle

Hagen Bernard

Hawaii Vor 15 Jahren hatte der 48-jährige Frankfurter Triathlet Goetz Lipinsky seinen ersten Ironman auf Hawaii bestritten. Am Sonntag brachte der Jurist nach 10:31 Stunden seine sechste Teilnahme erneut erfolgreich zu Ende.

Am Donnerstag wird Goetz Lipinsky wieder sein gewohntes Büro in der Rechtsanwaltskanzlei Henrich & Lipinsky in der Eisenhüttenstädter Oderstraße 3 betreten. Ob dann sein Arbeitszimmer zur Begrüßung wieder mit Girlanden und Blumen ausgeschmückt ist wie nach der Hawaii-Premiere vor 15 Jahren, stand am Montag noch nicht fest. Zumindest hatten sich die Mitarbeiter bereits im Internet über sein Abschneiden informiert.

Am Sonntag (Ortszeit) kurz vor Mitternacht war Goetz Lipinsky bereits beim Packen, als der Kontakt mit der Märkischen Oderzeitung zustande kam. Kurz zuvor hatte er wie die anderen Starter auch an der Siegerehrung teilgenommen, bei der es für jeden Finisher eine Medaille und Urkunde gab. Natürlich hatte er auch den Streckenrekord seines Landsmanns Patrick Lange von 7:52:39 Stunden zur Kenntnis genommen, doch zuvor war der in Frankfurt (Oder) lebende Jurist eher mit seinem eigenen Wettbewerb beschäftigt. „Angesichts des relativ geringen Trainings bin ich zufrieden. Die 10:31 Stunden sind ganz o.k.“

Zehn Tage hatte er sich zusammen mit seiner Frau Claudia auf Hawaii auf den härtesten Triathlon eingestimmt. „Die Woche vor dem Wettkampf hatte es fast jeden Tag erstaunlich ergiebig geregnet. Am Renntag war es zum Start bedeckt und im Laufe des Tages brannte die Sonne dann bei 40 Grad erbarmungslos“, lauten seine Eindrücke von den äußeren Bedingungen. Da die Amateure etwas länger für die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen benötigen als die Asse, waren sie von der aufkommenden Hitze erheblich stärker betroffen. So fielen die Zeiten des Frankfurters beim Schwimmen und Radfahren auch erheblich besser aus als beispielsweise vor 15 Jahren, als er eigentlich vom Training her noch viel besser „im Stoff“ gestanden hatte. „Diese Leistungen stehen bei meinen sechs Hawaii-Starts etwa in der Mitte.“

Nach 1:07:46 Stunden war er aus dem Meer gekommen, 5:17:51 Stunden hatte er auf dem Rad benötigt und 3:55:10 Stunden hatte es gedauert, bis der 1,70 Meter große und etwa 60 Kilogramm leichte Oderstädter den Marathonlauf absolviert hatte.

Am schwersten war ihm wenig überraschend der abschließende Streckenabschnitt gefallen. Immerhin erhielt Goetz Lipinsky während des Laufes einige Male Aufmunterungen von seiner Frau am Streckenrand. Beim Radfahren war die moralische Unterstützung aufgrund des 90-Kilometer-Pendelkurses nicht so möglich. „Es ist gut gelaufen, außer kleineren Blessuren, die man ja beim Ironman immer hat, wie zwei blaue Zehennägel, bin ich gut über den Wettkampf gekommen. Auch mit dem Rad lief alles gut.“

Das Endresulat von 10:31:54 Stunden weist ihn als 938. besten Mann auf, in der Altersklasse 45 Jahre ist es der 167 Rang. Nun will Goetz Lipinsky sich erst einmal erholen, fest geplant ist nichts. Am Montag hob sein Flieger ab, aufgrund der zehnstündigen Zeitverschiebung ist er am Mittwoch in Deutschland. Große Pläne weist Lipinsky von sich. „Man muss auch die nötige Zeit zum Training haben. Dabei will ich nicht ausschließen, erneut auf Hawaii zu starten.“